Ondanks overwinning voor Club Brugge: "Dit is het dieptepunt"

Club Brugge won zondag zijn eerste match in de play-offs. Het klopte in het Jan Breydelstadion leider Royal Antwerp FC met 2-0.

Marc Degryse is tevreden dat Club Brugge het spel eerlijk gespeeld heeft en er vol tegenaan ging in het duel met Royal Antwerp FC. “Je kunt als club die de laatste drie jaar kampioen geworden is, ook niet blijven verliezen”, vertelt hij aan Het Laatste Nieuws.

Club Brugge had op de Bosuil eigenlijk al meer verdiend, maar kon nu verhinderen dat The Great Old kon scoren. “Ze maakten het Antwerp vorige week al moeilijk, dat toen mede door de steun van het thuispubliek nog kon terugkomen. Dat was nu niet het geval.”

Vooral de invallers Vermant en Nielsen deden het bijzonder goed. Die laatste scoorde twee keer voor blauwzwart, waardoor de match in het voordeel van blauwzwart kantelde. Al was er één iemand die helemaal uit de toon viel.

“Yaremchuk kreeg nog eens zijn kans van De Mil, maar hij heeft zijn barslecht jaar nog eens onderstreept met een dramatische wedstrijd. Het is een speler die niets meer durft, al zijn baltoetsen waren verkeerd. Dit is het dieptepunt voor hem”, besluit Degryse.