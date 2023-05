Noa Lang maakt Alderweireld woest met geste 'à la Anthony Vandenborre', Nederlander reageert: "Kleine baby"

Op het einde van Club Brugge-Antwerp ontstond er nog commotie. Toby Alderweireld ging verhaal halen bij Noa Lang, die volgens hem een heel onrespectvolle actie deed.

Lang ging provocerend op de bal staan en daar konden de Antwerp-spelers niet mee lachen. Het deed denken aan wat Anthony Vanden Borre ooit deed tegen Genk. Alderweireld ging meteen woest verhaal halen bij de Nederlander en beide kemphanen moesten uit elkaar gehaald worden.

Ze werden ook beiden beloond met geel door scheidsrechter Bram Van Driessche, waardoor Lang de volgende match geschorst is. "Beetje jammer, want hij zal gemist worden", zei Brandon Mechele erover.

Nadien ging Lang verder met het pesten van Alderweireld door achter zijn hand dingen naar hem te roepen. Tot het laatste fluitsignaal ging de verdediger er niet op in, maar erna liep hij meteen weer naar Lang toe.

"Iedereen is bang van Noa Lang", schalde door het stadion. Al betwijfelen we of Alderweireld echt bang was... Lang had er wel iets over te zeggen: "Op het einde wou ik wat dollen, maar Alderweireld was wat geïrriteerd. Het hoort gewoon bij voetbal en ik ben gewoon zo'n speler. Als het je niet zint, moet je me maar aanpakken op het veld en je niet als een kleine baby gedragen."