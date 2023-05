Vandereycken doet belangrijke vaststelling over Bataille en Lang: "Vooraf afgesproken"

Club Brugge nam zondag de maat van Royal Antwerp FC. Een gemiste kans voor The Great Old, al hebben die alles zelf in handen.

Club Brugge pakte tegen Royal Antwerp FC zijn eerste overwinning in de play-offs. René Vandereycken zag dat Lang op links stond en dat Bataille heel veel vrijheid kreeg. “Volgens mij was dat niet omdat Lang zijn werk niet deed, maar omdat dat vooraf afgesproken was bij blauw-zwart”, is de analist duidelijk in Het Nieuwsblad.

Rits zakte terug naar het middenveld. “Als je dan nog één van de twee overige aanvallers met te veel verdedigende opdrachten het veld in stuurt, helt de balans te veel over naar het verdedigende. Dat had als voordeel dat Lang helemaal vrij stond telkens als Bataille weg was, maar Club heeft hem in die situaties niet snel genoeg ingespeeld.”

En dat had zijn gevolgen kunnen hebben, maar het kwam uiteindelijk niet zover. “Nu schoven Onyedika, Odoi, Rits en Vanaken op dat middenveld allemaal door zodra Bataille kwam opzetten. Die verschuivingen namen telkens toch wel een paar se­conden in beslag.”

Uiteindelijk slaagde Club Brugge erin de nul te houden, al was dat vooral ook het falen van Antwerp zelf. “Dat waren volgens mij onder andere de momenten waar Van Bommel zich achteraf beklaagde dat Antwerp niet wat nauwkeuriger speelde. Als het daar wat sneller zou zijn gegaan, had Antwerp Club via die weg pijn kunnen doen.”