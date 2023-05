René Vandereycken zag maar één speler als lichtpuntje bij Royal Antwerp FC

Royal Antwerp FC heeft op de vierde speeldag van de play-offs stevig ontgoocheld tegen Club Brugge. The Great Old verloor met 2-0.

De wedstrijd tussen Club Brugge en Royal Antwerp FC was totaal geen aantrekkelijke wedstrijd. “Ik begreep dat Club Brugge in de omschakeling geen risico wilde nemen: de voorbije weken hadden ze kansen weggegeven door foutjes in de opbouw, en waren ze niet efficiënt genoeg in de afwerking”, klinkt het in Het Nieuwsblad.

Bij blauwzwart kunnen ze volgens Vandereycken het voetbal van de laatste drie jaar niet meer brengen, zeker ook met een waslijst aan afwezigen en het feit dat je niks anders meer kan doen dan vierde worden.

Toch leverde Club Brugge een goede prestatie af. “Ik vind het knap dat de spelers er dan wel voor honderd procent stonden. Hun organisatie in de omschakeling was ook beter. Bij counters voor Antwerp waren altijd snel zes mensen terug, de vorige weken waren dat er vaak maar twee of drie. Daardoor kreeg Antwerp minder kansen.”

Vandereycken was ontgoocheld in The Great Old. “De enige die me kon bekoren in offensief opzicht was Stengs, die met zijn dribbels op het middenveld een man meer kon creëren. Maar verder hebben hun spelers veel te weinig initiatief genomen. Dribbels, acties… Voor hen stond toch een titel op het spel? Gelukkig voor Antwerp houden ze het wel in eigen hand.”