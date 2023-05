Van Bommel weet wat de match (en het verlies) bepaalde: "Klein, stom, maar doorslaggevend"

Vorige week kon Mark van Bommel het tij nog keren met zijn wissels, maar Jan Breydel is de Bosuil niet. Zijn ploeg liet het collectief afweten, vooral aanvallend. Ze konden amper een kans bij elkaar voetballen.

En daar was Van Bommel ook eerlijk in. "We waren veel te onnauwkeurig aan de bal. Zo kwamen we niet aan voetballen toe", aldus de Nederlander. "Zij bepaalden wat er gebeurde, maar dat gevoel gaven wij hen ook door kleine, stomme dingen zoals de bal in hun voeten werpen bij inworpen..."

De details zaten niet goed waardoor het grote geheel ook niet draaide. "Dat is doorslaggevend, zeker in een match waar het publiek er kort op zit. Wij waren gewoon niet goed genoeg vandaag. Maar verliezen op het veld van Club Brugge, dat kan gebeuren."

Van Bommel predikt dan ook rust. "Nu is het niet het moment om gek te gaan doen. Vanavond wordt er nog een wedstrijd gespeeld en ik vind het raar dat die wedstrijden niet op hetzelfde moment afgewerkt worden, zelfs volgende week niet. Maar vanavond kan het er weer helemaal anders uitzien."