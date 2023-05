"Antwerp kan groter worden dan Club Brugge" - Uitspraak met een onderbouwde motivatie

Antwerp is in een mum van tijd uitgegroeid tot een Belgische topclub. Dankzij het geld van de familie Gheysens uiteraard. Maar kunnen ze dat ook blijven? Sporteconomen Trudo Dejonghe en Wim Lagae zijn er zeker van, want het potentieel in Antwerpen is groter dan eender waar in Vlaanderen.

Lagae ziet wel één voorwaarde: het stadion moet helemaal afgewerkt geraken. Ook tribune 2 dus. “Met hun stadion heeft Antwerp een groot voordeel”, aldus Lagae in Het Nieuwsblad. “In hun vernieuwde vleugel hebben ze al een moderne vipruimte en hospitality-infrastructuur. Antwerp zit ook in een relatief rijke regio, met meer motivatie richting sponsors en businessseats." Ze kunnen dus blijven groeien en hebben quo inkomsten al Gent en Genk voorbijgestoken. Voor Dejonghe zijn ze dus een blijver aan de Belgische top. “Als Antwerp zijn stadion nog kan uitbouwen, denk ik dat 25.000 tot 30.000 toeschouwers geen probleem zouden hoeven te zijn." "Met een stad van meer dan een half miljoen inwoners hebben ze een zeer grote rekruteringsbasis. En met hun economie… In theorie zouden ze de grootste club van Vlaanderen moeten kunnen worden, groter dan Club Brugge.”