Alderweireld reageert op actie en uitspraken van Noa Lang: "Dat ik hem beter op het veld aanpak? Hmmm"

Het einde van Club Brugge-Antwerp werd nog even opgeschrikt door een felle discussie tussen Toby Alderweireld en Noa Lang. Die laatste was op de bal gaan staan en dat was niet naar de zin van de ex-Rode Duivel.

Alderweireld reageerde na de match heel rustig. Normaal voor een man met zoveel ervaring. "Ik vond het gewoon onnodig. Als wij winnen doen we zulke dingen toch ook niet?", aldus Alderweireld.

"Ik had misschien zo niet moeten reageren. Dat weet ik ook. Ze hebben verdiend gewonnen, maar dat hoeft toch niet? Ik heb hem gewoon gezegd: 'Dat moet je toch niet doen?' Voor mij is dat niet ok, maar het is nu gepasseerd", wou Alderweireld er een einde aan breien. "Dat blijft op het veld."

Maar hij had nog niet gehoord dat Lang op tv gezegd had dat 'hij hem op het veld moest aanpakken en niet als een kleine baby bij de kraag moest grijpen'. "Hem op het veld aanpakken? (grijnst) Hmmm...", reageerde hij veelzeggend. Misschien best voor Lang dat hij dat niet gedaan heeft.