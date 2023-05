Alderweireld ziet wat de grote kracht van dit Antwerp is (met wat kampioenengeluk erbij?)

Het was Antwerp de laatste maanden nog niet overkomen: overrompeld worden in de beginfase en meteen 0-2 in het krijt staan. Maar The Great Old is mentaal zo sterk dat ze de situatie nog kunnen omkeren. Het geluk van kampioenen zal er misschien ook iets mee te maken hebben.

Want het gebeurt niet elke week dat een jongen die nog nooit scoorde in de laatste seconde de meubelen redt. Dat besefte ook Toby Alderweireld. De verdediger was weer één van de uitblinkers, maar had een hoop meer werk dan de vorige matchen.

“Dit is een hele belangrijke zege”, zei hij na de match. “We zijn er mentaal in blijven geloven. We wisten dat we maar één doelpunt nodig hadden om het hier te laten spoken. We kregen geen grip op de wedstrijd. Het helpt natuurlijk niet als je na een minuut al 0-1 achter staat. Maar we zijn rustig gebleven."

Dat is ook de kracht van dit Antwerp. Ze verliezen nooit het geloof. "We hebben mentaal een sterke groep. We weten dat we genoeg kansen kunnen creëren, ook al spelen we niet de beste wedstrijd."