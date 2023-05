De Mil ziet Club Brugge als boksbal gebruikt worden: "Zoveel mokerslagen"

Je kan één keer, twee keer... een uppercut incasseren. Maar na een derde keer ga je wel tegen het canvas. En de rechtse hoek die Antwerp deze keer uitdeelde, was goed voor een KO. Ja, Club Brugge zit in de hoek waar de klappen vallen.

Een 0-2-voorsprong uit handen geven, doet altijd pijn. Als dat gebeurt in de laatste seconde is het zelfs nog zuurder. "Ik was ongelooflijk tevreden over onze eerste helft, behalve dan dat ene moment waarbij we Janssen te veel ruimte geven. Daarna kwam er meer druk van Antwerp, maar toch vond ik ons vrij stabiel."

"Ze hadden wel wat kansen, maar het is niet zo dat Mignolet geweldige reddingen heeft moeten doen. Maar als het 2-2 wordt, moet je gewoon de boel sluiten. Het is ongelooflijk zonde dat we opnieuw op stilstaande fase een doelpunt slikken. Het is een enorme ontgoocheling omdat we meer verdienden.

"Ik ben trots op de manier van voetballen en over hoe we de wedstrijd wilden aanpakken. Deze groep heeft nu al zoveel mokerslagen gekregen. Maar hoe die jongens het voor elkaar en voor de supporters doen... daar kan ik enkel heel blij over zijn."