Van Bommel moest een héél moeilijke beslissing nemen: "Heel rot en vervelend"

Het sprintje van Mark van Bommel gezien na de goal van Arthur Vermeeren? Het was alsof de tijd werd teruggedraaid en hij weer die topmiddenvelder van vroeger was. Dat hij superfier was, was een understatement. En toch had hij een heel moeilijke beslissing moeten maken tijdens de match.

Van Bommel haalde immers Mandela Keita na een halfuur naar de kant. De jonge middenvelder moest plaats ruimen voor Calvin Stengs. "Het begin was duidelijk voor Brugge. We hadden veel moeite met hun spel", begon de Antwerp-trainer zijn uitleg. "Ik had Hans (Vanaken) hoger verwacht, maar hij bleef op het middenveld. Dan heb je eigenlijk een verdediger te veel." "Dan ben je op de bank aan het bekijken hoe je dat kan omdraaien. Ik vind het heel rot voor Mandela, heel vervelend. Maar je doet het om het elftal te helpen grip te krijgen op de wedstrijd. Kijk, het was ook moeilijk om Calvin naast de ploeg te zetten. Hij reageerde met een geweldige assist op Gyrano (Kerk)." Het was het sein voor Antwerp om hun slotoffensief in te zetten. "Als je 2-2 maakt, weet je dat hier gekke dingen kunnen gebeuren, zeker in zo'n kolkend stadion. En de man die nog geen goal maakte, scoort dan de 3-2. Een heel mooi gevoel."