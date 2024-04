Kan KRC Genk revanche nemen voor 4-0 pandoering tegen Club Brugge, dat heel wat sterkhouders ziet terugkeren?

Zondagnamiddag neemt KRC Genk het op tegen Club Brugge. De Limburgers krijgen kans om revanche te nemen voor de 4-0 pandoering.

KRC Genk mag zondagnamiddag Club Brugge ontvangen in de Cegeka Arena. In een uitverkocht stadion krijgen de Limburgers de kans om revanche te nemen vor de 4-0 pandoering van eerder deze week.

Club Brugge ziet voor de topper heel wat belangrijke namen terugkeren. Simon Mignolet, Casper Nielsen en Andreas Skov Olsen zitten alweer bij de selectie.

Bij KRC Genk mag Joris Kayembe terug meedoen. De winger was geschorst vanwege de salonremise tegen KVC Westerlo.

Voor de rest is Heynen nog steeds out, zijn seizoen zit erop. Datzelfde geldt voor Oyen en Sor, maar ook Karetsas is momenteel geblesseerd.

Racing Genk staat met 34 punten op de vierde plaats in het klassement. Club Brugge doet het beter en verzamelde al 39 punten, dat zijn er twee minder dan leider Anderlecht.