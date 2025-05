LIVE: Voor KRC Genk en Anderlecht staat er niets meer op het spel, voor Besnik Hasi misschien nog wel

KRC Genk en Anderlecht nemen het tijdens de laatste speeldag van het seizoen tegen elkaar op. Voor hen staat er niets meer op het spel, maar voor Anderlecht-coach Besnik Hasi misschien nog wel.

De Limburgers zijn al zeker van hun derde plaats in het klassement, terwijl paars-wit sowieso vierde wordt. De kans is dus best groot dat beide coaches weer zullen roteren.

Het kan ook goed zijn dat het Besnik Hasi zijn laatste wedstrijd is als coach van Anderlecht. De trainer staat serieus onder druk na de teleurstellende play-offs.

Anderlecht behaalde onder zijn leiding 10 op 30, terwijl ook de bekerfinale werd verloren van Club Brugge. Veel beterschap is er niet gekomen sinds zijn komst.

Zal het resultaat van de wedstrijd nog invloed hebben op zijn toekomst? Er staat na het seizoen in ieder geval een gesprek op de planning tussen het bestuur en Hasi, waarin gesproken zal worden over zijn toekomst.