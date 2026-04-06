Datum: 06/04/2026 18:30
Competitie: Play-off 1
Speeldag: Speeldag 1

LIVE: KAA Gent op voorsprong tegen Mechelen!

KAA Gent en KV Mechelen willen uitpakken met een knappe overwinning om de Play-offs te starten. De Vlieger is geschorst bij de thuisploeg en wordt vervangen door Kadri. Hammar en Servais komen terug bij de bezoekers, waardoor Bafdili en Konaté naar de bank verhuizen. Volg de match hier LIVE!

Tijd   32' 10" 
30
 Halhal en Dean raken even slaags. De ref lost het op zonder kaarten.
28
 Van Der Heyden wil een (penalty)fout, maar Boterberg gaat er niet op in.
25
 Skoras maakt zich goed vrij en speelt richting Hashioka, die op het dak van het doel lepelt uit een schuine hoek.
23
 Voorzet Kanga! Araujo kan er net niet bij, want er was nog een Mechelaar die er aan kwam. Al geeft de ref dat niet aan.
20
 Raman zoekt de voetballende oplossing, maar voorbij de middenlijn raken ze niet.
18
 Mechelen gaat nu moeten komen, de Buffalo's drukken ze nog wat meer naar achteren. Miras keer op keer aan de bal.
15

Goal 		Doelpunt van Max Dean
15
 Aan de overkant is het wél raak. Skoras door de beentjes tot bij Dean aan de tweede paal en die laat Miras kansloos!
14
 Daar is Mechelen opnieuw. Raman geeft goed mee met van Brederode, maar die lepelt de bal over. Daar zat andermaal meer in!
12
 Balverlies bij KAA Gent. Van Brederode kapt en kapt nog eens. Zijn schot wordt afgeblokt, daar komen de Buffalo's goed weg.
10
 Nieuwe corner voor Gent. Van Der Heyden kopt de bal van Skoras over.
7
 Goede bal op Kanga, die achteruit kan leggen. Dean met de trap, Miras duwt in corner.
4
 KV Mechelen eist toch wel wat het balbezit op, maar veel komt daar niet van voorlopig.
2
 Servais haalt er meteen een hoekschop uit voor Mechelen. Neen, de ref zegt doeltrap.
1
 De bal rolt dan toch met vier minuten vertraging. KAA Gent trapt af, maar is de bal snel kwijt.
1
 KAA Gent - KV Mechelen: 0-0
18:30
 Het lijkt erop dat we andermaal niet op tijd gaan kunnen beginnen. De spelers staan nog niet eens op het veld!

Vooraf
KAA Gent en KV Mechelen willen uitpakken met een knappe overwinning om de Play-offs te starten. De Vlieger is geschorst bij de thuisploeg en wordt vervangen door Kadri. Hammar en Servais komen terug bij de bezoekers, waardoor Bafdili en Konaté naar de bank verhuizen.

KAA Gent KAA Gent
Roef Davy 6.8  
Van Der Heyden Siebe 6.6  
  • Nauwkeurige passes: 13/16 (81.3%)
  • Schoten op doel: 0/1
Volckaert Matties 6.9  
  • Nauwkeurige passes: 11/15 (73.3%)
Hashioka Daiki 6.7  
  • Nauwkeurige passes: 8/8 (100%)
Araujo Tiago 6.6  
  • Nauwkeurige passes: 5/6 (83.3%)
Lopes Leonardo Da Silva 6.7  
  • Nauwkeurige passes: 8/9 (88.9%)
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 2/2 (100%)
Kadri Abdelkahar 6.5  
  • Nauwkeurige passes: 8/10 (80%)
Skoras Michal A 7.7  
  • Assists: 1
  • Nauwkeurige passes: 9/11 (81.8%)
  • Sleutelpasses: 2
Hong Hyun-Seok 6.2  
  • Nauwkeurige passes: 8/15 (53.3%)
Kanga Wilfried 6.3  
  • Nauwkeurige passes: 5/7 (71.4%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Nauwkeurige lange ballen: 0/3 (0%)
Dean Max 8.0  
  • Goals: 1
  • Schoten op doel: 2/2
  • Succesvolle dribbels: 1/2 (50%)
Bank
Omgba Aimé  
Sonko Momodou  
Ito Atsuki  
Delorge Mathias  
Duverne Jean-Kevin  
Peersman Kjell  
Goore Hyllarion  
Vernemmen Hannes  
 

KV Mechelen KV Mechelen
Miras Nacho 6.5  
  • Reddingen: 1
  • Weggebokst: 1
  • Geslaagde plukballen: 0
  • Nauwkeurige lange ballen: 1/3 (33.3%)
Marsa Jose 6.6  
  • Nauwkeurige passes: 24/27 (88.9%)
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 1/4 (25%)
Halhal Redouane 6.5  
  • Nauwkeurige passes: 18/20 (90%)
St. Jago Tommy 6.6  
  • Nauwkeurige passes: 24/27 (88.9%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 1/5 (20%)
Servais Mathis 6.1  
  • Nauwkeurige passes: 7/11 (63.6%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 0/2 (0%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 0/2 (0%)
Salifou Dikeni 6.3  
  • Nauwkeurige passes: 11/11 (100%)
Hammar Fredrik 6.2  
  • Nauwkeurige passes: 5/10 (50%)
Koudou Therence 6.2  
  • Nauwkeurige passes: 9/12 (75%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 0/2 (0%)
van Brederode Myron 6.0  
  • Nauwkeurige passes: 9/12 (75%)
  • Schoten op doel: 0/2
Mrabti Kerim 6.4  
  • Nauwkeurige passes: 9/11 (81.8%)
Raman Benito 6.4  
  • Sleutelpasses: 1
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
Bank
De Wolf Ortwin  
Diouf Gora  
Konaté Mory  
Kireev Maxim  
Bafdili Bilal  
Vanrafelghem Keano  
Antonio Bill  
Decoene Massimo  

Vooraf

LIVE: KAA Gent wil tegen Mechelen tonen dat het meteen klaar is voor fysieke en mentale strijd
KAA Gent en KV Mechelen sluiten op maandagavond speeldag 1 van de Champions' Play-offs af met meteen een belangrijk duel voor beide ploegen. De vierde plaats staat meteen op het spel en beide ploegen willen er vol voor gaan.

KAA Gent en KV Mechelen staan - samen met Anderlecht - nog op een zakdoek onderaan de Champions' Play-offs. Alle drie de ploegen mogen zeker nog dromen van de vierde plaats en dus is het alles hens aan dek in de Planet Group Arena.

Fysieke en mentale strijd

Of Paskotsi er bij zal zijn tegen Mechelen? Dat lijkt niet het geval. "Voor hem zal de wedstrijd te vroeg komen. Het gaat nog op en af", aldus Rik De Mil over de Estse verdediger. Delorge speelde dan weer wel 45 minuten met de beloften.

"Met Delorge gaat alles heel goed. Het is nu zaak om speelminuten te hebben. Daarom dat we hem nog even met jong Gent lieten spelen. Het wedstrijdritme is wel nog noodzakelijk, omdat we hem nog willen gebruiken."

Champions' Play-offs was altijd al het doel

Op de persconferentie van KAA Gent wordt het zaak om rustig te blijven in die tien wedstrijden: "Het is altijd een rollercoaster en een uitdaging op vlak van het fysieke én het mentale. Elke week veranderen er zaken, het is altijd op het scherpste van de snee."

"Er zijn midweekwedstrijden en er komt zoveel op je af op zo'n korte tijd dat je er mentaal klaar moet voor zijn. Het is wat we altijd als objectief hadden en dat is nu net wat we willen doen. Dan moet je ook klaar zijn voor de moeilijke momenten."

KV Mechelen zweeft niet ondanks luide droom: "Tien keer zoals onze wedstrijden tegen Club, Anderlecht en Genk"

Play-off 1

 Speeldag 1
Union SG Union SG 1-0 STVV STVV
Club Brugge Club Brugge 4-2 Anderlecht Anderlecht
KAA Gent KAA Gent 1-0 KV Mechelen KV Mechelen
