Datum: 16/05/2026 20:45
Competitie: Play-off 1
Speeldag: Speeldag 8
Stadion: Stayen

LIVE: Goal Gent afgekeurd en doelpuntenmaker vraagt zelf om vervanging

STVV kan in de stand niet meer dalen of stijgen en is dus zeker derde en ook zeker van Europees voetbal. Voor KAA Gent staat er wel nog veel op het spel. Zij kunnen Anderlecht onder druk zetten als ze winnen in Stayen.

34
 Skoras zijn schot gaat hoog over.
30
 Araujo zijn voorzetten zijn van kwaliteit, maar Kanga kan er net niet bij. De spits lijkt het wel helemaal verbrod te hebben bij de aanhang.
28
 Sebaoui schoot naar de verste hoek, maar ziet de bal aan de verkeerde kant van de paal verdwijnen.
26
 Kanga scoort en loopt met de vinger op de mond naar de eigen aanhang. Die schreeuwen "Kanga buiten" en de goal wordt dan ook nog afgekeurd voor buitenspel. Kanga vraagt om zijn vervanging. Dit is wel een heel vreemde situatie.
12
 Vervangen Ryotaro Ito
Ingevallen Arbnor Muja
10
 Ito is geblesseerd aan de enkel. Het lijkt er niet op dat hij door kan.
8
 Kanga probeert vanuit de draai te schieten, maar de bal geraakt niet door het bos van Truiense benen.
3
 STVV laat direct zien dat dit geen makkelijke avond wordt voor Gent. Wouter Vrancken heeft zijn ploeg gemotiveerd aan de aftrap gekregen.
1
 Voor de aftrap werden Goto en Tanaguchi in de bloemetjes gezet na hun oproep voor het WK met Japan.
1
 STVV - KAA Gent: 0-0

STVV STVV
Kokubo Leobrian 6.9  
  • Nauwkeurige passes: 15/16 (93.8%)
Pupe Joedrick 6.7  
  • Nauwkeurige passes: 9/13 (69.2%)
  • Schoten op doel: 1/1
  • Succesvolle dribbels: 1/2 (50%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 1/3 (33.3%)
Musliu Visar 7.0  
  • Nauwkeurige passes: 37/38 (97.4%)
Mbe Soh Loïc 6.9  
  • Nauwkeurige passes: 37/39 (94.9%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 2/2 (100%)
Vanwesemael Robert-Jan 6.5  
  • Nauwkeurige passes: 14/14 (100%)
Sissako Abdoulaye 6.6  
  • Nauwkeurige passes: 17/18 (94.4%)
Merlen Ryan 6.4  
  • Nauwkeurige passes: 10/13 (76.9%)
  • Succesvolle dribbels: 0/2 (0%)
Sebaoui Ilias 6.7  
  • Nauwkeurige passes: 15/16 (93.8%)
  • Schoten op doel: 0/1
  • Succesvolle dribbels: 1/3 (33.3%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 2/2 (100%)
Ito Ryotaro 6.6  
  • Nauwkeurige passes: 6/7 (85.7%)
  • Sleutelpasses: 1
Yamamoto Rihito 7.2  
  • Nauwkeurige passes: 22/24 (91.7%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Succesvolle dribbels: 0/2 (0%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 2/2 (100%)
Bank
Hata Taiga  
Taniguchi Shogo  
Muja Arbnor 6.4  
  • Succesvolle dribbels: 1/3 (33.3%)
Coppens Jo  
Juklerød Simen  
Lendfers Matt  
Janssens Wolke  
Diriken Alouis  
Matsuzawa Kaito  
Goto Keisuke 6.5  
Shinkawa Shion  
 

KAA Gent KAA Gent
Kanga Wilfried 6.7  
  • Nauwkeurige passes: 6/6 (100%)
  • Schoten op doel: 0/3
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
Roef Davy 6.9  
  • Reddingen: 1
  • Weggebokst: 0
  • Geslaagde plukballen: 0
  • Nauwkeurige lange ballen: 0/9 (0%)
Araujo Tiago 6.6  
  • Nauwkeurige passes: 15/17 (88.2%)
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 1/5 (20%)
Hashioka Daiki 7.0  
  • Nauwkeurige passes: 23/25 (92%)
  • Schoten op doel: 0/1
  • Nauwkeurige lange ballen: 0/3 (0%)
Lopes Leonardo Da Silva 6.9  
  • Nauwkeurige passes: 24/26 (92.3%)
  • Schoten op doel: 0/1
  • Nauwkeurige lange ballen: 2/2 (100%)
Duverne Jean-Kevin 6.6  
  • Nauwkeurige passes: 9/10 (90%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 2/2 (100%)
Delorge Mathias 7.2  
  • Nauwkeurige passes: 22/23 (95.7%)
  • Sleutelpasses: 1
De Vlieger Tibe 6.8  
  • Nauwkeurige passes: 14/14 (100%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 0/2 (0%)
Sonko Momodou 6.5  
  • Nauwkeurige passes: 8/10 (80%)
  • Succesvolle dribbels: 1/2 (50%)
Hong Hyun-Seok 6.4  
  • Nauwkeurige passes: 10/15 (66.7%)
Skoras Michal 6.8  
  • Nauwkeurige passes: 10/10 (100%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Succesvolle dribbels: 1/1 (100%)
Bank
Omgba Aimé  
Ito Atsuki  
Diop Moctar  
Dean Max  
Peersman Kjell  
Kadri Abdelkahar  
Vernemmen Hannes  
Asselman Wout  
"Spoeling is daar zeer zeer dun": Rik De Mil sakkert en ziet twee belangrijke spelers uitvallen

13:00

Voor KAA Gent is het stilaan alle hens aan dek. Als ze nog willen dromen van Europees voetbal, dan moeten er punten gepakt worden tijdens de laatste drie speeldagen van het...

