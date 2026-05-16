LIVE: Goal Gent afgekeurd en doelpuntenmaker vraagt zelf om vervanging
STVV kan in de stand niet meer dalen of stijgen en is dus zeker derde en ook zeker van Europees voetbal. Voor KAA Gent staat er wel nog veel op het spel. Zij kunnen Anderlecht onder druk zetten als ze winnen in Stayen.
35' 19"
34
Skoras zijn schot gaat hoog over.
30
Araujo zijn voorzetten zijn van kwaliteit, maar Kanga kan er net niet bij. De spits lijkt het wel helemaal verbrod te hebben bij de aanhang.
28
Sebaoui schoot naar de verste hoek, maar ziet de bal aan de verkeerde kant van de paal verdwijnen.
26
Kanga scoort en loopt met de vinger op de mond naar de eigen aanhang. Die schreeuwen "Kanga buiten" en de goal wordt dan ook nog afgekeurd voor buitenspel. Kanga vraagt om zijn vervanging. Dit is wel een heel vreemde situatie.
12
Ryotaro Ito
Arbnor Muja
10
Ito is geblesseerd aan de enkel. Het lijkt er niet op dat hij door kan.
8
Kanga probeert vanuit de draai te schieten, maar de bal geraakt niet door het bos van Truiense benen.
3
STVV laat direct zien dat dit geen makkelijke avond wordt voor Gent. Wouter Vrancken heeft zijn ploeg gemotiveerd aan de aftrap gekregen.
1
Voor de aftrap werden Goto en Tanaguchi in de bloemetjes gezet na hun oproep voor het WK met Japan.
1
STVV - KAA Gent: 0-0
Kokubo Leobrian
| 6.9
Leobrian Kokubo @ Sint-Truiden - KAA Gent6.9
- Nauwkeurige passes: 15/16 (93.8%)
Pupe Joedrick
| 6.7
Musliu Visar
| 7.0
Mbe Soh Loïc
| 6.9
Vanwesemael Robert-Jan
| 6.5
Sissako Abdoulaye
| 6.6
Merlen Ryan
| 6.4
Sebaoui Ilias
| 6.7
Ito Ryotaro
| 6.6
Yamamoto Rihito
| 7.2
Hata Taiga
Taniguchi Shogo
|
|
Muja Arbnor
|
| 6.4
Arbnor Muja @ Sint-Truiden - KAA Gent6.4
| Belangrijkste
| Gespeelde minuten
|22
| Goals
|0
| Assists
|0
| Verdediging
| Tackles
|0
| Intercepties
|0
| Opruimacties
|0
| Geblokkeerde schoten
|0
| Discipline
| Fouten
|0
| Fouten ondergaan
|0
| Buitenspel
|0
|
Geel /
Rood
|
0 / 0
| Aanval
| Totaal schoten
|0
| Schoten op doel
|0
| Schoten op doelkader
|0
| Succesvolle dribbels
|1/3 (33.3%)
| Spelmaken
| Nauwkeurige passes
|4/4 (100%)
| Sleutelpasses
|0
| Onderschepte passes
|1
| Nauwkeurige voorzetten
|0/0
| Nauwkeurige lange ballen
|0/0
| Balverliezen
|4
|
|
Meer statistieken
- Succesvolle dribbels: 1/3 (33.3%)
|
Coppens Jo
|
|
|
|
|
Juklerød Simen
|
|
|
|
|
Lendfers Matt
|
|
|
|
|
Janssens Wolke
|
|
|
|
|
Diriken Alouis
|
|
|
|
|
Matsuzawa Kaito
|
|
|
|
|
Goto Keisuke
|
| 6.5
Keisuke Goto @ Sint-Truiden - KAA Gent6.5
| Belangrijkste
| Gespeelde minuten
|34
| Goals
|0
| Assists
|0
| Verdediging
| Tackles
|0
| Intercepties
|0
| Opruimacties
|0
| Geblokkeerde schoten
|0
| Discipline
| Fouten
|1
| Fouten ondergaan
|0
| Buitenspel
|0
|
Geel /
Rood
|
0 / 0
| Aanval
| Totaal schoten
|0
| Schoten op doel
|0
| Schoten op doelkader
|0
| Spelmaken
| Nauwkeurige passes
|4/4 (100%)
| Sleutelpasses
|0
| Onderschepte passes
|0
| Nauwkeurige voorzetten
|0/0
| Nauwkeurige lange ballen
|1/1 (100%)
| Balverliezen
|2
|
|
Meer statistieken
|
Shinkawa Shion
|
|
|
|
|
|
|
Kanga Wilfried
|
| 6.7
Wilfried Kanga @ Sint-Truiden - KAA Gent6.7
| Belangrijkste
| Gespeelde minuten
|34
| Goals
|0
| Assists
|0
| Verdediging
| Tackles
|1
| Intercepties
|0
| Opruimacties
|0
| Geblokkeerde schoten
|3
| Discipline
| Fouten
|0
| Fouten ondergaan
|1
| Buitenspel
|1
|
Geel /
Rood
|
0 / 0
| Aanval
| Totaal schoten
|3
| Schoten op doel
|0
| Schoten op doelkader
|0
| Succesvolle dribbels
|0/1 (0%)
| Spelmaken
| Nauwkeurige passes
|6/6 (100%)
| Sleutelpasses
|0
| Onderschepte passes
|0
| Nauwkeurige voorzetten
|0/0
| Nauwkeurige lange ballen
|0/0
| Balverliezen
|5
|
|
Meer statistieken
- Nauwkeurige passes: 6/6 (100%)
- Schoten op doel: 0/3
- Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
|
Roef Davy
|
| 6.9
Davy Roef @ Sint-Truiden - KAA Gent6.9
| Belangrijkste
| Gespeelde minuten
|34
| Goals
|0
| Assists
|0
| Keepen
| Reddingen
|1
| Weggebokst
|0
| Uitgekomen
|0/0
| Geslaagde plukballen
|0
| Discipline
| Fouten
|0
| Fouten ondergaan
|0
| Buitenspel
|0
|
Geel /
Rood
|
0 / 0
| Aanval
| Totaal schoten
|0
| Schoten op doel
|0
| Schoten op doelkader
|0
| Spelmaken
| Nauwkeurige passes
|7/12 (58.3%)
| Sleutelpasses
|0
| Onderschepte passes
|0
| Nauwkeurige voorzetten
|0/0
| Nauwkeurige lange ballen
|0/9 (0%)
| Balverliezen
|5
|
|
Meer statistieken
- Reddingen: 1
- Weggebokst: 0
- Geslaagde plukballen: 0
- Nauwkeurige lange ballen: 0/9 (0%)
|
Araujo Tiago
|
| 6.6
Tiago Araujo @ Sint-Truiden - KAA Gent6.6
| Belangrijkste
| Gespeelde minuten
|34
| Goals
|0
| Assists
|0
| Verdediging
| Tackles
|1
| Intercepties
|3
| Opruimacties
|0
| Geblokkeerde schoten
|0
| Discipline
| Fouten
|0
| Fouten ondergaan
|0
| Buitenspel
|0
|
Geel /
Rood
|
0 / 0
| Aanval
| Totaal schoten
|0
| Schoten op doel
|0
| Schoten op doelkader
|0
| Succesvolle dribbels
|0/1 (0%)
| Spelmaken
| Nauwkeurige passes
|15/17 (88.2%)
| Sleutelpasses
|0
| Onderschepte passes
|0
| Nauwkeurige voorzetten
|1/2 (50%)
| Nauwkeurige lange ballen
|1/5 (20%)
| Balverliezen
|6
|
|
Meer statistieken
- Nauwkeurige passes: 15/17 (88.2%)
- Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
- Nauwkeurige lange ballen: 1/5 (20%)
|
Hashioka Daiki
|
| 7.0
Daiki Hashioka @ Sint-Truiden - KAA Gent7.0
| Belangrijkste
| Gespeelde minuten
|34
| Goals
|0
| Assists
|0
| Verdediging
| Tackles
|1
| Intercepties
|0
| Opruimacties
|2
| Geblokkeerde schoten
|1
| Discipline
| Fouten
|0
| Fouten ondergaan
|1
| Buitenspel
|0
|
Geel /
Rood
|
0 / 0
| Aanval
| Totaal schoten
|1
| Schoten op doel
|0
| Schoten op doelkader
|0
| Spelmaken
| Nauwkeurige passes
|23/25 (92%)
| Sleutelpasses
|0
| Onderschepte passes
|0
| Nauwkeurige voorzetten
|0/0
| Nauwkeurige lange ballen
|0/3 (0%)
| Balverliezen
|2
|
|
Meer statistieken
- Nauwkeurige passes: 23/25 (92%)
- Schoten op doel: 0/1
- Nauwkeurige lange ballen: 0/3 (0%)
|
Lopes Leonardo Da Silva
|
| 6.9
Leonardo Da Silva Lopes @ Sint-Truiden - KAA Gent6.9
| Belangrijkste
| Gespeelde minuten
|34
| Goals
|0
| Assists
|0
| Verdediging
| Tackles
|0
| Intercepties
|0
| Opruimacties
|1
| Geblokkeerde schoten
|1
| Discipline
| Fouten
|0
| Fouten ondergaan
|0
| Buitenspel
|0
|
Geel /
Rood
|
0 / 0
| Aanval
| Totaal schoten
|1
| Schoten op doel
|0
| Schoten op doelkader
|0
| Spelmaken
| Nauwkeurige passes
|24/26 (92.3%)
| Sleutelpasses
|0
| Onderschepte passes
|0
| Nauwkeurige voorzetten
|0/0
| Nauwkeurige lange ballen
|2/2 (100%)
| Balverliezen
|2
|
|
Meer statistieken
- Nauwkeurige passes: 24/26 (92.3%)
- Schoten op doel: 0/1
- Nauwkeurige lange ballen: 2/2 (100%)
|
Duverne Jean-Kevin
|
| 6.6
Jean-Kevin Duverne @ Sint-Truiden - KAA Gent6.6
| Belangrijkste
| Gespeelde minuten
|34
| Goals
|0
| Assists
|0
| Verdediging
| Tackles
|1
| Intercepties
|0
| Opruimacties
|2
| Geblokkeerde schoten
|0
| Discipline
| Fouten
|0
| Fouten ondergaan
|0
| Buitenspel
|0
|
Geel /
Rood
|
0 / 0
| Aanval
| Totaal schoten
|0
| Schoten op doel
|0
| Schoten op doelkader
|0
| Spelmaken
| Nauwkeurige passes
|9/10 (90%)
| Sleutelpasses
|0
| Onderschepte passes
|0
| Nauwkeurige voorzetten
|0/0
| Nauwkeurige lange ballen
|2/2 (100%)
| Balverliezen
|2
|
|
Meer statistieken
- Nauwkeurige passes: 9/10 (90%)
- Nauwkeurige lange ballen: 2/2 (100%)
|
Delorge Mathias
|
| 7.2
Mathias Delorge @ Sint-Truiden - KAA Gent7.2
| Belangrijkste
| Gespeelde minuten
|34
| Goals
|0
| Assists
|0
| Verdediging
| Tackles
|2
| Intercepties
|0
| Opruimacties
|0
| Geblokkeerde schoten
|0
| Discipline
| Fouten
|0
| Fouten ondergaan
|1
| Buitenspel
|0
|
Geel /
Rood
|
0 / 0
| Aanval
| Totaal schoten
|0
| Schoten op doel
|0
| Schoten op doelkader
|0
| Spelmaken
| Nauwkeurige passes
|22/23 (95.7%)
| Sleutelpasses
|1
| Onderschepte passes
|0
| Nauwkeurige voorzetten
|1/2 (50%)
| Nauwkeurige lange ballen
|1/2 (50%)
| Balverliezen
|2
|
|
Meer statistieken
- Nauwkeurige passes: 22/23 (95.7%)
- Sleutelpasses: 1
|
De Vlieger Tibe
|
| 6.8
Tibe De Vlieger @ Sint-Truiden - KAA Gent6.8
| Belangrijkste
| Gespeelde minuten
|34
| Goals
|0
| Assists
|0
| Verdediging
| Tackles
|5
| Intercepties
|0
| Opruimacties
|0
| Geblokkeerde schoten
|0
| Discipline
| Fouten
|0
| Fouten ondergaan
|0
| Buitenspel
|0
|
Geel /
Rood
|
0 / 0
| Aanval
| Totaal schoten
|0
| Schoten op doel
|0
| Schoten op doelkader
|0
| Spelmaken
| Nauwkeurige passes
|14/14 (100%)
| Sleutelpasses
|0
| Onderschepte passes
|0
| Nauwkeurige voorzetten
|0/2 (0%)
| Nauwkeurige lange ballen
|1/1 (100%)
| Balverliezen
|2
|
|
Meer statistieken
- Nauwkeurige passes: 14/14 (100%)
- Nauwkeurige voorzetten: 0/2 (0%)
|
Sonko Momodou
|
| 6.5
Momodou Sonko @ Sint-Truiden - KAA Gent6.5
| Belangrijkste
| Gespeelde minuten
|34
| Goals
|0
| Assists
|0
| Verdediging
| Tackles
|0
| Intercepties
|0
| Opruimacties
|0
| Geblokkeerde schoten
|0
| Discipline
| Fouten
|0
| Fouten ondergaan
|0
| Buitenspel
|0
|
Geel /
Rood
|
0 / 0
| Aanval
| Totaal schoten
|0
| Schoten op doel
|0
| Schoten op doelkader
|0
| Succesvolle dribbels
|1/2 (50%)
| Spelmaken
| Nauwkeurige passes
|8/10 (80%)
| Sleutelpasses
|0
| Onderschepte passes
|1
| Nauwkeurige voorzetten
|0/0
| Nauwkeurige lange ballen
|1/1 (100%)
| Balverliezen
|4
|
|
Meer statistieken
- Nauwkeurige passes: 8/10 (80%)
- Succesvolle dribbels: 1/2 (50%)
|
Hong Hyun-Seok
|
| 6.4
Hyun-Seok Hong @ Sint-Truiden - KAA Gent6.4
| Belangrijkste
| Gespeelde minuten
|34
| Goals
|0
| Assists
|0
| Verdediging
| Tackles
|0
| Intercepties
|0
| Opruimacties
|0
| Geblokkeerde schoten
|0
| Discipline
| Fouten
|0
| Fouten ondergaan
|0
| Buitenspel
|0
|
Geel /
Rood
|
0 / 0
| Aanval
| Totaal schoten
|0
| Schoten op doel
|0
| Schoten op doelkader
|0
| Spelmaken
| Nauwkeurige passes
|10/15 (66.7%)
| Sleutelpasses
|0
| Onderschepte passes
|0
| Nauwkeurige voorzetten
|0/0
| Nauwkeurige lange ballen
|0/1 (0%)
| Balverliezen
|5
|
|
Meer statistieken
- Nauwkeurige passes: 10/15 (66.7%)
|
Skoras Michal
|
| 6.8
Michal Skoras @ Sint-Truiden - KAA Gent6.8
| Belangrijkste
| Gespeelde minuten
|34
| Goals
|0
| Assists
|0
| Verdediging
| Tackles
|2
| Intercepties
|0
| Opruimacties
|0
| Geblokkeerde schoten
|0
| Discipline
| Fouten
|0
| Fouten ondergaan
|0
| Buitenspel
|0
|
Geel /
Rood
|
0 / 0
| Aanval
| Totaal schoten
|0
| Schoten op doel
|0
| Schoten op doelkader
|0
| Succesvolle dribbels
|1/1 (100%)
| Spelmaken
| Nauwkeurige passes
|10/10 (100%)
| Sleutelpasses
|1
| Onderschepte passes
|0
| Nauwkeurige voorzetten
|0/0
| Nauwkeurige lange ballen
|0/0
| Balverliezen
|0
|
|
Meer statistieken
- Nauwkeurige passes: 10/10 (100%)
- Sleutelpasses: 1
- Succesvolle dribbels: 1/1 (100%)
|Bank
|
Omgba Aimé
|
|
|
|
|
Ito Atsuki
|
|
|
|
|
Diop Moctar
|
|
|
|
|
Dean Max
|
|
|
|
|
Peersman Kjell
|
|
|
|
|
Kadri Abdelkahar
|
|
|
|
|
Vernemmen Hannes
|
|
|
|
|
Asselman Wout
|
|
|
|