Play-offs beginnen met een kraker, zonder hoofdcoach: "Met bord pasta op de schoot"

Het paasweekend brengt heel wat interessante duels, zeker ook in de Champions' Play-off. Maar op vrijdagavond beginnen we al met een kraker in de Europe Play-offs. Gent en Standard kruisen met elkaar de degens.

Wie er niet bij zal zijn in de opener van de Europe Play-offs? Hein Vanhaezebrouck. De coach van de Buffalo's is geschorst en zal dus vanuit de tribune de wedstrijd moeten aanschouwen. In zijn plaats kwam op donderdag ook al Danijel Milicevic de honneurs waarnemen. “Onze coach mag niet in het stadion aanwezig zijn, hè. Wellicht zal hij de match gewoon thuis volgen, met een bord pasta of zo op de schoot", haalde de Zwitserse assistent volgens Het Nieuwsblad de lachers op zijn hand voor de wedstrijd tegen de Rouches. 🎙️@Milicevic_D blikt vooruit naar de eerste match van de Europe Play-Offs tegen Standard.



MEER | https://t.co/SxASeFypXS#COBW🔵⚪️ #GNTSTA pic.twitter.com/cx5JKSVZ7s — KAA Gent (@KAAGent) March 28, 2024 Het toont dat de sfeer toch goed was de voorbije weken in de Arteveldestad, ondanks het net missen van de Champions' Play-off. Volgens Milicevic zijn de spelers gemotiveerd en willen ze de Europe Play-offs wel degelijk ook dit seizoen winnen. Geen Sven Kums bij Gent, geen Nathan Ngoy bij Standard Dat gaan ze wel nog moeten doen zonder Sven Kums, die weliswaar opnieuw aan het trainen is maar nog niet fit is voor de match tegen Standard. César Arzo komt de aftrap geven tegen de Luikenaars, terwijl er ook een signeersessie van Paul Nardi is voor de wedstrijd. Standard van zijn kant moet het doen zonder Ngoy, die out is tot het einde van het seizoen.