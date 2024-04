De Europe Play-offs hebben voor KVM alvast vorige week een andere wending genomen. Dit weekend is er een kans om weer voor een nieuwe wending te zorgen.

Na het puntenverlies van STVV vrijdagavond heeft KV Mechelen de kans om de tweede plek in de Europe Play-offs weer in te palmen. In dat geval kan er ook weer gedacht worden aan het jacht maken op KAA Gent. Dan is er wel een thuisoverwinning nodig. Westerlo wil na een 0 op 6 dan weer zijn eerste punten scoren in de play-offs.

De Mechelaars hebben zelf een tik moeten verteren: vorige week ging het tegen STVV van 2-0 naar 2-3. Dat verandert niets aan hoe ze bij KV tegen die Europe Play-offs aankijken. "Wij willen nog zo ver mogelijk geraken in Play-off 2. We hebben zeker nog ambitie in Play-off 2", klinkt het bij trainer Besnik Hasi.

KV Mechelen heeft nog ambitie

Dat laatste zou Hasi in aanloop naar dit weekend verschillende keren herhalen. "We hebben de ambitie om nog alles uit de kast te halen. We hebben een misstap begaan. We moeten nu winnen van Westerlo, om de week nadien Gent het zo moeilijk mogelijk te maken", kijkt de KVM-coach al vooruit naar een mogelijk cruciale affiche.

Eerst nog maar eens de Kemphanen opzij zetten, want die zullen zeker hun nederlaag in het meest recente onderlinge duel willen rechtzetten. "Westerlo blijft een goede ploeg, dat speelt in een 4-4-2. Wij zitten mét de druk omdat wij moeten winnen om nog iets te kunnen bereiken, zij spelen zonder druk. Dat kan het interessant maken."

Schoofs geraakt wellicht speelklaar

Bij KV Mechelen blijft Rob Schoofs enige last ondervinden van een voetblessure, maar in principe geraakt hij speelklaar. Volg KV Mechelen - Westerlo vanaf 18u15 LIVE op VOETBALKRANT.COM!