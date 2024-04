"Richtinggevend, maar niet beslissend": Hasi en Vanhaezebrouck hebben wat te zeggen over dé clash

In de Europe Play-off staat op zaterdagavond een pittig duel op het programma tussen KAA Gent en KV Mechelen. De Buffalo's kunnen Malinwa op vier punten zetten en zo een geweldige zaak doen richting Europees ticket. De bezoekers kunnen dan weer de macht grijpen.

Hein Vanhaezebrouck spreekt over richtinggevende, maar geen beslissende resultaten de komende week - in de midweek is er ook nog een trip richting STVV voor de Buffalo's. Toch kan de Europe Play-off in een beslissende plooi liggen binnen vier dagen.

“Mechelen en STVV zijn de betere ploegen in deze reeks maar in Leuven verloren we ook. Toch gaat het in voetbal niet altijd om wie de beste ploeg is, anders stond Rijsel altijd in de halve finale van de Conference League en zat Man City in de halve finale van de Champions League. Het gaat om efficiëntie", aldus Vanhaezebrouck op zijn persconferentie.

Hasi wil knallen in Gent

Besnik Hasi wil met Malinwa graag een goed resultaat neerzetten in Gent: "Als Gent een mindere dag heeft, kan een andere ploeg van hen winnen", klonk het bij hem vooraf op de persconferentie. Hij liet zich ook uit over zijn basiself.

Daarin zouden sommigen Storm kunnen verwachten, omdat hij als invaller in de tweede helft vorige week de beste speler van Malinwa was: "Storm is sterk ingevallen, maar een sterke invalbeurt betekent niet automatisch dat je de volgende match start."

Wat het gaat geven weten we zaterdagavond. Volg het duel bij ons LIVE en op de voet en beleef met ons mee wie de beste zaken doet!