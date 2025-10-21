Datum: 21/10/2025 21:00
Competitie: Champions League
Speeldag: Speeldag 3
Stadion: Joseph Marien stadion
Union SG laat kansen liggen en wordt net voor rust uitgeteld: Inter maakte er nog afstraffing van
Johan Walckiers
Johan Walckiers vanuit Het Anderlecht Stadium
| 42 reacties
Union SG laat kansen liggen en wordt net voor rust uitgeteld: Inter maakte er nog afstraffing van
Foto: © photonews

Wat als... Union zijn kansen in het begin van de match had afgemaakt? De Brusselaars begonnen goed en hadden de beste mogelijkheden, maar lieten ze liggen. Net voor rust maakten Dumfries en Martinez een einde aan hun dromen. In de tweede helft werd het uiteindelijk nog een rammeling.

Over een begin gesproken: Union had vier loepzuivere kansen in één minuut tijd nog voor minuut drie verstreken was. Eerst knalde David op doelman Sommer, Burgess zijn schot werd van de lijn gekeerd, Rasmussen zijn schot werd in corner gewerkt en een schot daaropvolgend van Khalaini hobbelde naast.

Union hield lang goed stand

David Hubert had dan wel drie controlerende middenvelders opgesteld met Van De Perre, Zorgane en Rasmussen, maar Union was zeker niet begonnen met de intentie zich in te graven. De Champions League-finalist van vorig seizoen leek zelfs wat onder de indruk.

De Italianen kwamen wel geleidelijk aan opzetten, maar hun overwicht aan balbezit werd niet echt omgezet in veel kansen. Eentje voor Esposito die onbeholpen naast gleed en een kopkans voor De Vrij die ook wel beter gericht mocht zijn. 

Union speelde goed mee op de counter, maar David had zijn avondje niet. De grote Canadees was bij de voorzetten niet bij de les en verprutste een heel goeie tegenaanval van Ait El Hadj door de bal domweg over de achterlijn te laten lopen. Union had het Inter heel wat moeilijker kunnen maken als ze hun kansen hadden uitgespeeld. 

In vier minuten voor rust helemaal uitgeteld

Vijf minuten voor rust gebeurde dan toch waar iedereen voor vreesde: er viel een bal goed in de zestien voor Inter. Union had heel sterk verdedigd, maar er moest maar één keer een bal niet weggewerkt kunnen worden. Die ene bal viel dan nog voor de voeten van Dumfries en dan weet je het wel: 0-1.

Het werd zelfs nog erger, want even later krulde Martinez - die al wat kansen had gemist - de bal heerlijk in de bovenhoek. 0-2 bij de pauze en dan besef je ook dat de boeken zo goed als dicht mogen. De optimisten die dachten dat het nog mogelijk was, mochten na de rust ook ophouden met dromen. Hands van Mac Allister en de bal ging op de stip. Calhanoglu scoorde de 0-3.

Verschil in kwaliteit héél groot

Vanaf dan was het opletten om geen monsterscore tegen te krijgen, want de Italiaanse furie was niet van plan om de voet van het gaspedaal te halen. Union kreeg wel nog een paar kansen, maar de afwerking liet hen in de steek. Het verschil in kwaliteit werd in die tweede helft heel duidelijk. Niet enkel qua efficiëntie, maar ook qua passing en ploegspel.

Inter ging door en het ging van kwaad naar erger voor Union. Esposito en Frattesi lieten de 0-4 eerst nog liggen, maar bij een vlijmscherpe counter duwde eerstgenoemde de bal toch binnen. Geen medelijden, het werd dus nog een afstraffing. Al lieten de Union-fans het niet aan hun hart komen. 0-4 en heel het stadion bleef zingen. 

Opstellingen

Je favoriete speler beoordelen? Meld je aan en beoordeel net als andere voetbalfans alle spelers! Aanmelden

Union SG Union SG
Scherpen Kjell 90' 5.5 -
  • Reddingen: 3
  • Weggebokst: 0
  • Geslaagde plukballen: 0
  • Nauwkeurige lange ballen: 2/12 (16.7%)
Meer statistieken
Mac Allister Kevin 90' 5.9 -
  • Nauwkeurige passes: 15/19 (78.9%)
  • Succesvolle dribbels: 0/2 (0%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 1/7 (14.3%)
Meer statistieken
Burgess Christian 90' 6.1 -
  • Nauwkeurige passes: 28/33 (84.8%)
  • Schoten op doel: 1/1
  • Nauwkeurige lange ballen: 0/5 (0%)
Meer statistieken
Leysen Fedde 90' 6.1 -
  • Nauwkeurige passes: 33/38 (86.8%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 1/3 (33.3%)
Meer statistieken
Khalaili Anan 90' 6.4 -
  • Nauwkeurige passes: 18/24 (75%)
  • Sleutelpasses: 3
  • Schoten op doel: 0/1
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 2/2 (100%)
Meer statistieken
Van de Perre Kamiel 90' 5.7 -
  • Nauwkeurige passes: 27/34 (79.4%)
  • Sleutelpasses: 2
  • Schoten op doel: 0/1
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
Meer statistieken
Rasmussen Mathias 61' 6.0 -
  • Nauwkeurige passes: 14/17 (82.4%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 1/1
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
Meer statistieken
Zorgane Adem 84' 6.0 -
  • Nauwkeurige passes: 37/44 (84.1%)
  • Schoten op doel: 0/1
  • Nauwkeurige lange ballen: 4/4 (100%)
Meer statistieken
Niang Ousseynou 75' 5.9 -
  • Nauwkeurige passes: 13/16 (81.3%)
  • Schoten op doel: 0/2
  • Succesvolle dribbels: 1/4 (25%)
Meer statistieken
Ait El Hadj Anouar 61' 6.5 -
  • Nauwkeurige passes: 12/15 (80%)
  • Schoten op doel: 1/1
  • Nauwkeurige voorzetten: 2/2 (100%)
Meer statistieken
David Promise 61' 6.4 -
  • Nauwkeurige passes: 3/6 (50%)
  • Schoten op doel: 2/5
  • Succesvolle dribbels: 2/2 (100%)
Meer statistieken
Bank
Chambaere Vic 0'  
Barry Mamadou Thierno 0'  
Smith Guilherme 0'  
Rodriguez Kevin 29' 6.3 -
  • Succesvolle dribbels: 1/4 (25%)
Meer statistieken
Schoofs Rob   6' 5.8  
  • Sleutelpasses: 1
Meer statistieken
Giger Marc 29' 6.7 -
  • Nauwkeurige passes: 5/8 (62.5%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 0/1
  • Succesvolle dribbels: 3/3 (100%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 0/2 (0%)
Meer statistieken
Boufal Sofiane 0'  
Sykes Ross 0'  
Patris Louis 15' 5.8 -
  • Sleutelpasses: 1
Meer statistieken
Florucz Raul 29' 6.6 -
  • Schoten op doel: 1/1
  • Succesvolle dribbels: 1/2 (50%)
Meer statistieken
 

Inter Milaan Inter Milaan
Sommer Yann 90' 8.1 -
  • Reddingen: 5
  • Weggebokst: 0
  • Geslaagde plukballen: 0
  • Nauwkeurige lange ballen: 2/6 (33.3%)
Meer statistieken
Bisseck Yann Aurel A 90' 8.1 -
  • Assists: 1
  • Nauwkeurige passes: 94/98 (95.9%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 0/1
  • Succesvolle dribbels: 1/1 (100%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 2/5 (40%)
Meer statistieken
De Vrij Stefan   45' 7.0 -
  • Nauwkeurige passes: 43/45 (95.6%)
Meer statistieken
Bastoni Alessandro 59' 7.5 -
  • Nauwkeurige passes: 47/53 (88.7%)
  • Sleutelpasses: 2
  • Nauwkeurige voorzetten: 1/4 (25%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 3/7 (42.9%)
Meer statistieken
Dumfries Denzel 77' 8.2 -
  • Goals: 1
  • Nauwkeurige passes: 26/28 (92.9%)
  • Sleutelpasses: 2
  • Schoten op doel: 1/3
  • Succesvolle dribbels: 1/3 (33.3%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 1/5 (20%)
Meer statistieken
Frattesi Davide 90' 6.6 -
  • Nauwkeurige passes: 29/33 (87.9%)
  • Schoten op doel: 1/2
  • Succesvolle dribbels: 1/1 (100%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 2/2 (100%)
Meer statistieken
Calhanoglu Hakan 59' 7.8 -
  • Goals: 1
  • Penalty: 1
  • Nauwkeurige passes: 69/74 (93.2%)
  • Sleutelpasses: 4
  • Schoten op doel: 2/3
  • Nauwkeurige lange ballen: 6/13 (46.2%)
Meer statistieken
Zielinski Piotr 90' 7.2 -
  • Nauwkeurige passes: 60/62 (96.8%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Succesvolle dribbels: 0/2 (0%)
Meer statistieken
Augusto Carlos 90' 7.2 -
  • Nauwkeurige passes: 76/80 (95%)
  • Schoten op doel: 0/1
  • Succesvolle dribbels: 4/6 (66.7%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 1/3 (33.3%)
Meer statistieken
Martínez Lautaro Javier 59' 8.2 -
  • Goals: 1
  • Nauwkeurige passes: 19/22 (86.4%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 2/5
  • Succesvolle dribbels: 1/5 (20%)
Meer statistieken
Esposito PioA 90' 8.0 -
  • Goals: 1
  • Assists: 1
  • Nauwkeurige passes: 21/26 (80.8%)
  • Sleutelpasses: 3
  • Schoten op doel: 1/4
Meer statistieken
Bank
Riera Josep Martinez 0'  
Sucic Petar 31' 7.1 -
  • Nauwkeurige passes: 24/29 (82.8%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Succesvolle dribbels: 1/1 (100%)
Meer statistieken
Henrique Luis 13' 6.6 -
  • Nauwkeurige passes: 8/9 (88.9%)
Meer statistieken
Bonny Ange-Yoan A 31' 6.8 -
  • Assists: 1
  • Nauwkeurige passes: 11/13 (84.6%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
Meer statistieken
Acerbi Francesco 0'  
Diouf Andy 0'  
Mkhitaryan Hamlet Henrik 0'  
Barella Nicolò 0'  
Akanji Manuel 45' 7.4 -
  • Nauwkeurige passes: 34/35 (97.1%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 4/4 (100%)
Meer statistieken
Dimarco Federico 31' 7.5 -
  • Nauwkeurige passes: 30/35 (85.7%)
  • Schoten op doel: 0/2
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/1
  • Nauwkeurige voorzetten: 0/4 (0%)
Meer statistieken
Calligaris Alessandro 0'  
Herbeleef Union SG - Inter Milaan

Vooraf

LIVE: De Champions League-finalist van vorig seizoen op bezoek: "Union kan Inter pijn doen"

LIVE: De Champions League-finalist van vorig seizoen op bezoek: "Union kan Inter pijn doen"

21/10

Union Saint-Gilloise staat vanavond om 21u voor een van de grootste avonden uit zijn clubgeschiedenis. In het Lotto Park ontvangt de Belgische vicekampioen niemand minder d...

Champions League

 Speeldag 3
Kairat Almaty Kairat Almaty 0-0 Pafos FC Pafos FC
Barcelona Barcelona 6-1 Olympiakos Piraeus Olympiakos Piraeus
Union SG Union SG 0-4 Inter Milaan Inter Milaan
Newcastle United Newcastle United 3-0 SL Benfica SL Benfica
Bayer Leverkusen Bayer Leverkusen 2-7 PSG PSG
Arsenal Arsenal 4-0 Atlético Madrid Atlético Madrid
PSV PSV 6-2 Napoli Napoli
Villarreal Villarreal 0-2 Manchester City Manchester City
FC Kopenhagen FC Kopenhagen 2-4 Borussia Dortmund Borussia Dortmund
Athletic de Bilbao Athletic de Bilbao 18:45 FK Qarabag FK Qarabag
Galatasaray Galatasaray 18:45 Bodø Glimt Bodø Glimt
Real Madrid Real Madrid 21:00 Juventus Juventus
Bayern München Bayern München 21:00 Club Brugge Club Brugge
Eintracht Frankfurt Eintracht Frankfurt 21:00 Liverpool FC Liverpool FC
Monaco Monaco 21:00 Tottenham Tottenham
Sporting Lissabon Sporting Lissabon 21:00 Marseille Marseille
Atalanta Atalanta 21:00 Slavia Praag Slavia Praag
Chelsea Chelsea 21:00 Ajax Ajax
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2025 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved