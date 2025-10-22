Union-fans laten zich opmerken tijdens CL-duel: Marc Degryse en Toby Aldeweireld zwaar onder de indruk

Union SG ging met 0-4 onderuit tegen Inter Milan, maar liet in het begin een sterke indruk na. Ondanks de zware nederlaag kregen vooral de fans van Union lof van Marc Degryse en Toby Alderweireld voor hun onvermoeibare steun.

Union SG heeft dinsdag met 0-4 verloren van Inter Milan. De Brusselaars begonnen héél fel en kregen kansen om op voorsprong te komen. Vooral in de eerste 30 minuten ging het spel goed op en neer.

Maar ze vergaten hun kansen af te maken, wat uiteraard niet mag tegen een grootmacht als Inter Milan. De Italianen profiteerden en wonnen uiteindelijk verdiend.

Union-fans krijgen complimenten

Na afloop kreeg Inter veel complimenten, maar ook de fans van Union maakten indruk. Marc Degryse en Toby Alderweireld kwamen met mooie woorden na afloop.

"De hele wedstrijd hebben ze hun ploeg gesteund, het maakt niet uit wat de score was", opent Degryse bij VTM. "Zo hoort het eigenlijk: je ploeg blijven aanmoedigen op moeilijk momenten. Het was mooi om te zien. "





Alderweireld heeft er ook respect voor. "Heel mooi. Ook toen het 3-0 of 4-0 werd zou je kunnen denken dat er mensen naar huis gaan want het is een doordeweekse dag, maar deze fans bleven zitten tot het einde. Chapeau."