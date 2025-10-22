Belofte-international van Union stak er bovenuit: "Harde les, maar eentje waar we beter van worden"

Kamiel Van De Perre kon dinsdagavond opnieuw bevestigen waarom hij dit seizoen een vaste waarde is geworden bij Union. De 21-jarige middenvelder was tegen Inter de beste man aan Brusselse zijde, al kon ook hij niet verhinderen dat de Italianen na minuut 40 toesloegen.

“We begonnen echt sterk aan de wedstrijd", vertelde hij na afloop. “Het eerste halfuur speelden we goed mee en hadden we zelfs de betere kansen. Maar in het voetbal moet je je momenten pakken, en dat hebben we niet gedaan.”

Union vergat zichzelf te belonen, terwijl Inter zijn klasse toonde wanneer het er echt toe deed. “Zij deden dat wel, en dan zie je het verschil tussen een topploeg en een ploeg die nog moet leren op dit niveau", legde Van De Perre uit. “Het is geen schande om van Inter te verliezen, zij speelden vorig jaar nog de finale van de Champions League. Je voelt gewoon dat ze enorm veel kwaliteit en ervaring hebben.”

De gemiste kansen uit het openingskwartier zullen echter nog even nazinderen. “Inter gaf ons het gevoel dat we hun gelijke waren", vervolgde Van De Perre. “En dan scoren ze op slag van rust plots twee keer in twee minuten. Dat is dodelijk. We kwamen nog met volle moed uit de kleedkamer, maar na die penaltygoal kort na rust was het eigenlijk gespeeld.”

Van De Perre vindt dat Union kan meedraaien op CL-niveau

Toch weigert de jonge middenvelder in mineur te gaan. “We hebben laten zien dat we kunnen meedraaien op dit niveau, zeker in de eerste helft", klonk het strijdvaardig. “Het zijn details die het verschil maken: efficiëntie, ervaring, en soms ook wat geluk. Dat is een harde les, maar ook eentje waar we beter van worden.”





Van De Perre wil de nederlaag vooral als leermoment zien. “Het is belangrijk dat we dit niet te zwaar opnemen", benadrukte hij. “We wisten dat het een moeilijke campagne zou worden, maar dit soort matchen doen ons groeien als team. Je merkt dat we elke week stappen zetten.”