Datum: 22/10/2025 21:00
Competitie: Champions League
Speeldag: Speeldag 3
Stadion: Allianz Arena
🎥 Een kansloze nederlaag: Bayern München is veel te sterk voor Club Brugge
Foto: © photonews

Club Brugge heeft niet kunnen stunten op bezoek bij Bayern München. Blauw-zwart slikte in de eerste helft al drie doelpunten en verloor uiteindelijk met 4-0.

Club Brugge stond eigenlijk voor een onmogelijke opdracht voor het bezoek aan Bayern München in de Champions League. De ploeg van Vincent Kompany was dit seizoen ongeslagen en scoorde gemiddeld zo’n drie doelpunten per wedstrijd.

Bayern begon ook verschroeiend en na vijf minuten was het al prijs voor de Duitsers. De 17-jarige Karl kreeg te veel ruimte rond de zestien en knalde de bal buiten het bereik van Jackers binnen.

Na een kwartier sloeg ook de onvermijdelijke Harry Kane toe. De Engelse spits stond helemaal alleen aan de tweede paal na een voorzet van Laimer. Club Brugge moest de wet van de sterkste ondergaan. 

Tzolis kon wel eens uithalen van buiten de zestien, maar Neuer in de problemen brengen lukte niet. Na iets meer dan een half uur knalde Diaz ook de 3-0 binnen na een een-tweetje met Laimer. 

Bayern duwt niet meer door na de rust

Club Brugge moest vanaf dan vooral een afstraffing vermijden om zijn doelsaldo toch nog enigszins goed te houden. Hayen liet Forbs en Sabbe in de kleedkamer en bracht Siquet en Spileers in ploeg.

Blauw-zwart ging zo met vijf achteraan spelen en dat leek ook te werken. Jackers moest Kane wel enkele keren van de 4-0 houden en ook Spileers moest een poging van Luiz van de lijn halen. 

Tien minuten voor tijd was het echter wel prijs. Spileers blokte het schot van Laimer nog af, maar de bal belandde zo in de voeten van Jackson, die Kane was komen vervangen, hij had de bal maar binnen te leggen. 

Bij die 4-0 bleef het ook, voor Club Brugge is het na Atalanta de tweede nederlaag op rij. Het heeft net als zeven andere ploegen, onder meer Union, drie punten en staat 20ste in de stand. Op 5 november ontvangt blauw-zwart FC Barcelona. 

Opstellingen

Bayern München Bayern München
Neuer Manuel 90' 7.25 -
  • Reddingen: 2
  • Weggebokst: 0
  • Geslaagde plukballen: 0
  • Succesvolle dribbels: 1/1 (100%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 6/6 (100%)
Guerreiro Raphaël 69' 7.27 -
  • Nauwkeurige passes: 42/43 (97.7%)
  • Succesvolle dribbels: 1/1 (100%)
Tah Jonathan A 90' 7.76 -
  • Assists: 1
  • Nauwkeurige passes: 72/72 (100%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Nauwkeurige lange ballen: 2/2 (100%)
Upamecano Dayotchanculle 81' 7.94 -
  • Nauwkeurige passes: 62/64 (96.9%)
  • Sleutelpasses: 2
  • Schoten op doel: 1/1
  • Nauwkeurige lange ballen: 3/3 (100%)
Laimer Konrad A A 90' 8.82 -
  • Assists: 2
  • Nauwkeurige passes: 69/77 (89.6%)
  • Sleutelpasses: 2
  • Schoten op doel: 0/1
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
Pavlovic Aleksandar 90' 7.0 -
  • Nauwkeurige passes: 102/103 (99%)
  • Sleutelpasses: 2
  • Schoten op doel: 1/3
  • Schoten op doelkader: 1
  • Nauwkeurige voorzetten: 0/2 (0%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 4/4 (100%)
Kimmich Joshua 90' 7.2 -
  • Nauwkeurige passes: 90/97 (92.8%)
  • Sleutelpasses: 3
  • Nauwkeurige voorzetten: 0/5 (0%)
Díaz Luis 81' 8.2 -
  • Goals: 1
  • Nauwkeurige passes: 46/53 (86.8%)
  • Sleutelpasses: 2
  • Schoten op doel: 4/4
  • Succesvolle dribbels: 1/2 (50%)
Olise Michael 90' 7.11 -
  • Nauwkeurige passes: 50/61 (82%)
  • Sleutelpasses: 4
  • Schoten op doel: 1/3
  • Schoten op doelkader: 1
  • Succesvolle dribbels: 3/4 (75%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 1/9 (11.1%)
  • Balverliezen: 23
Karl Lennart 69' 8.7 -
  • Goals: 1
  • Nauwkeurige passes: 33/38 (86.8%)
  • Schoten op doel: 2/3
  • Succesvolle dribbels: 1/1 (100%)
Kane Harry 69' 8.14 -
  • Goals: 1
  • Nauwkeurige passes: 27/30 (90%)
  • Schoten op doel: 3/6
  • Schoten op doelkader: 1
  • Succesvolle dribbels: 2/3 (66.7%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 4/4 (100%)
Bank
Kim Min-Jae   9' 6.69  
  • Nauwkeurige passes: 8/10 (80%)
Goretzka Leon 21' 6.93 -
  • Nauwkeurige passes: 18/18 (100%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 0/1
Jackson Nicolas 21' 7.76 -
  • Goals: 1
  • Nauwkeurige passes: 5/6 (83.3%)
  • Sleutelpasses: 2
  • Schoten op doel: 1/3
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
Bischof Tom 21' 6.78 -
  • Nauwkeurige passes: 13/14 (92.9%)
Boey Sacha 0'  
Ulreich Sven 0'  
Okpako Mike Wisdom 9' 6.55  
  • Schoten op doel: 0/1
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
Urbig Jonas 0'  
Manuba Vincent 0'  
 

Club Brugge Club Brugge
Jackers Nordin 90' 7.5 -
  • Reddingen: 7
  • Weggebokst: 1
  • Geslaagde plukballen: 3
  • Nauwkeurige lange ballen: 25/53 (47.2%)
Meijer Bjorn 90' 5.85 -
  • Nauwkeurige passes: 20/25 (80%)
  • Succesvolle dribbels: 2/3 (66.7%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 0/3 (0%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 0/3 (0%)
Mechele Brandon 90' 6.27 -
  • Nauwkeurige passes: 52/55 (94.5%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Succesvolle dribbels: 1/1 (100%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 2/2 (100%)
Ordonez Joel 90' 6.15 -
  • Nauwkeurige passes: 45/47 (95.7%)
Sabbe Kyriani 45' 6.19 -
  • Nauwkeurige passes: 20/22 (90.9%)
  • Schoten op doel: 1/1
  • Nauwkeurige lange ballen: 2/5 (40%)
Stankovic Aleksandar 90' 5.91 -
  • Nauwkeurige passes: 29/35 (82.9%)
  • Succesvolle dribbels: 1/4 (25%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 2/7 (28.6%)
Tzolis Christos 80' 6.08 -
  • Nauwkeurige passes: 18/23 (78.3%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 1/2
  • Succesvolle dribbels: 0/2 (0%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 2/2 (100%)
Vanaken Hans 90' 6.45 -
  • Nauwkeurige passes: 56/59 (94.9%)
  • Schoten op doel: 0/1
  • Succesvolle dribbels: 1/1 (100%)
Audoor Lynnt 66' 5.83 -
  • Nauwkeurige passes: 23/24 (95.8%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Succesvolle dribbels: 1/3 (33.3%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 3/3 (100%)
Forbs Carlos 45' 5.91 -
  • Nauwkeurige passes: 10/13 (76.9%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Succesvolle dribbels: 1/1 (100%)
Tresoldi Nicolò 66' 6.43 -
  • Nauwkeurige passes: 15/18 (83.3%)
  • Succesvolle dribbels: 1/1 (100%)
Bank
Romero Zaid 0'  
Vetlesen Hugo 0'  
Sandra Cisse 24' 5.46 -
  • Nauwkeurige passes: 7/7 (100%)
Van Den Heuvel Tristan 0'  
Vermant Romeo 24' 6.61 -
  • Nauwkeurige passes: 6/6 (100%)
Nilsson Gustaf 0'  
Siquet Hugo 45' 5.99 -
  • Nauwkeurige passes: 13/14 (92.9%)
  • Schoten op doel: 0/1
  • Nauwkeurige lange ballen: 5/5 (100%)
Spileers Jorne 45' 6.03 -
  • Nauwkeurige passes: 20/20 (100%)
Seys Joaquin 0'  
Diakhon Mamadou 10' 6.32 -
  • Succesvolle dribbels: 1/1 (100%)
Campbell Shandre 0'  
Furo Kaye 0'  
Herbeleef Bayern München - Club Brugge
Mechele geeft fouten van Club toe, Vanaken zegt wat beter moet tegen Barcelona en Arsenal

Mechele geeft fouten van Club toe, Vanaken zegt wat beter moet tegen Barcelona en Arsenal

22/10 2

Club Brugge heeft een kansloze nederlaag geleden op het veld van Bayern München. Blauw-zwart kwam er niet aan te pas en verloor met 4-0.

Champions League

 Speeldag 3
Kairat Almaty Kairat Almaty 0-0 Pafos FC Pafos FC
Barcelona Barcelona 6-1 Olympiakos Piraeus Olympiakos Piraeus
Union SG Union SG 0-4 Inter Milaan Inter Milaan
Newcastle United Newcastle United 3-0 SL Benfica SL Benfica
Bayer Leverkusen Bayer Leverkusen 2-7 PSG PSG
Arsenal Arsenal 4-0 Atlético Madrid Atlético Madrid
PSV PSV 6-2 Napoli Napoli
Villarreal Villarreal 0-2 Manchester City Manchester City
FC Kopenhagen FC Kopenhagen 2-4 Borussia Dortmund Borussia Dortmund
Athletic de Bilbao Athletic de Bilbao 3-1 FK Qarabag FK Qarabag
Galatasaray Galatasaray 3-1 Bodø Glimt Bodø Glimt
Real Madrid Real Madrid 1-0 Juventus Juventus
Bayern München Bayern München 4-0 Club Brugge Club Brugge
Eintracht Frankfurt Eintracht Frankfurt 1-5 Liverpool FC Liverpool FC
Monaco Monaco 0-0 Tottenham Tottenham
Sporting Lissabon Sporting Lissabon 2-1 Marseille Marseille
Atalanta Atalanta 0-0 Slavia Praag Slavia Praag
Chelsea Chelsea 5-1 Ajax Ajax
