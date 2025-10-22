🎥 Een kansloze nederlaag: Bayern München is veel te sterk voor Club Brugge

Club Brugge heeft niet kunnen stunten op bezoek bij Bayern München. Blauw-zwart slikte in de eerste helft al drie doelpunten en verloor uiteindelijk met 4-0.

Club Brugge stond eigenlijk voor een onmogelijke opdracht voor het bezoek aan Bayern München in de Champions League. De ploeg van Vincent Kompany was dit seizoen ongeslagen en scoorde gemiddeld zo’n drie doelpunten per wedstrijd.

Bayern begon ook verschroeiend en na vijf minuten was het al prijs voor de Duitsers. De 17-jarige Karl kreeg te veel ruimte rond de zestien en knalde de bal buiten het bereik van Jackers binnen.

Na een kwartier sloeg ook de onvermijdelijke Harry Kane toe. De Engelse spits stond helemaal alleen aan de tweede paal na een voorzet van Laimer. Club Brugge moest de wet van de sterkste ondergaan.

Tzolis kon wel eens uithalen van buiten de zestien, maar Neuer in de problemen brengen lukte niet. Na iets meer dan een half uur knalde Diaz ook de 3-0 binnen na een een-tweetje met Laimer.

Bayern duwt niet meer door na de rust

Club Brugge moest vanaf dan vooral een afstraffing vermijden om zijn doelsaldo toch nog enigszins goed te houden. Hayen liet Forbs en Sabbe in de kleedkamer en bracht Siquet en Spileers in ploeg.

Blauw-zwart ging zo met vijf achteraan spelen en dat leek ook te werken. Jackers moest Kane wel enkele keren van de 4-0 houden en ook Spileers moest een poging van Luiz van de lijn halen.

Tien minuten voor tijd was het echter wel prijs. Spileers blokte het schot van Laimer nog af, maar de bal belandde zo in de voeten van Jackson, die Kane was komen vervangen, hij had de bal maar binnen te leggen.

Bij die 4-0 bleef het ook, voor Club Brugge is het na Atalanta de tweede nederlaag op rij. Het heeft net als zeven andere ploegen, onder meer Union, drie punten en staat 20ste in de stand. Op 5 november ontvangt blauw-zwart FC Barcelona.