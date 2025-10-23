Was 4-0 niet genoeg? Vincent Kompany is duidelijk na zege tegen Club Brugge

Het Bayern München van Vincent Kompany had woensdag geen enkele moeite met Club Brugge (4-0). De Belgische coach analyseerde de wedstrijd, die van begin tot eind volledig werd gecontroleerd door de Duitsers.

Vincent Kompany is tevreden over de prestatie van zijn ploeg, al uitte hij ook een kleine bedenking. "Het was een goede wedstrijd. We hadden misschien nog meer doelpunten kunnen maken, maar we hebben niets geïncasseerd en speelden over het algemeen een heel sterke thuiswedstrijd."

"Onze jonge spelers hebben bovendien laten zien dat ze ons dit seizoen kunnen helpen, dat was belangrijk, en het was een mooie prestatie van het hele team", vervolgde hij volgens de website van Bayern.

PSG en daarna Arsenal

De volgende tegenstanders van Bayern München in de Champions League worden van een heel ander kaliber. Eerst PSG op 4 november, daarna Arsenal op 26 november.

"Wat de volgende wedstrijden betreft, PSG en Arsenal zijn uiteraard grote tegenstanders. Maar wij willen elke wedstrijd winnen. De weg naar de volgende ronde is niet makkelijk, dat weten we."





"Nu moeten we blijven punten pakken, in de competitie, de beker en de Champions League. De winnaar van de Champions League wordt nu nog niet bepaald. Ons doel is duidelijk: ons kwalificeren. Dat is onze missie", besluit Kompany. Het Bayern van Vincent Kompany kent een indrukwekkend seizoensbegin, met 12 overwinningen in 12 wedstrijden.