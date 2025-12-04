Vincent Kompany uit stevige kritiek op de arbitrage

Vincent Kompany uit stevige kritiek op de arbitrage
Foto: © photonews

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Vincent Kompany's Bayern heeft zich woensdagavond geplaatst voor de kwartfinales van de Duitse Beker. Vincent Kompany geeft zijn mening over deze wedstrijd na dit nieuwe succes.

Met een enigszins spectaculair scenario hebben de Münchenaren gewonnen van Union Berlin: het team uit de Duitse hoofdstad scoorde twee eigen doelpunten en zette twee strafschoppen om. De eindstand was uiteindelijk 2-3 in het voordeel van de Beieren.

Vincent Kompany is tevreden met wat zijn mannen als geheel hebben laten zien: "Ik denk dat we in de eerste helft veel goede dingen hebben gedaan. De tweede helft was een strijd: we hebben goed verdedigd bij hun stilstaande fases en we hadden pech bij de penalty."

Vincent Kompany bekritiseert de arbitrage

Harry Kane veroorzaakte een penalty. Bij het wegkoppen van een voorzet raakte hij de bal met een lichte elleboogstoot. Volgens de Belgische tacticus had de penalty niet gegeven moeten worden: "Voor mij is het geen penalty. Zijn arm en die van de tegenstander zitten in dezelfde positie. Als je met momentum het duel aangaat, zou er geen penalty moeten zijn. Ik ben een voormalig verdediger en ken dit soort situaties goed."

"Ik hoop dat we doorgaan en terugkeren naar Berlijn (red., voor de finale). Dit soort wedstrijden maakt deel uit van de reis", besluit Vincent Kompany aan de microfoon van de ZDF.

Lees ook... Dit bekerscenario voor Vincent Kompany hadden Erik Van Looy of Jan Verheyen niet kunnen schrijvenAanstaande zaterdag speelt Bayern opnieuw uit. De mannen van de oud-Rode Duivel spelen tegen Stuttgart om 15:30 uur. Een verraderlijke wedstrijd voor de Beieren, die zich goed zullen moeten voorbereiden op deze confrontatie met de nummer 6 van de Bundesliga.

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
DFB Pokal
DFB Pokal Nieuws Kalender Download kalender Statistieken Transfers
WK Kwalificatie (Europa)
WK Kwalificatie (Europa) Nieuws Kalender Download kalender Groepen Statistieken Transfers
Bayern München
Union Berlin
Vincent Kompany

Meer nieuws

Dit bekerscenario voor Vincent Kompany hadden Erik Van Looy of Jan Verheyen niet kunnen schrijven

Dit bekerscenario voor Vincent Kompany hadden Erik Van Looy of Jan Verheyen niet kunnen schrijven

08:20
Hij is geboren in Brussel en opgeleid bij Leuven, STVV en Mechelen, maar wil naar WK met ander land

Hij is geboren in Brussel en opgeleid bij Leuven, STVV en Mechelen, maar wil naar WK met ander land

12:00
DAZN-oplossing zoals in Frankrijk? Waar kijken we dit of volgend seizoen naar het Belgische voetbal?

DAZN-oplossing zoals in Frankrijk? Waar kijken we dit of volgend seizoen naar het Belgische voetbal?

11:40
1
🎥 Mocht Club Brugge wel een strafschop krijgen? OHL bijt hard op de tanden, geef ook zelf uw oordeel Reactie

🎥 Mocht Club Brugge wel een strafschop krijgen? OHL bijt hard op de tanden, geef ook zelf uw oordeel

11:30
"Grootste verlies voor Rode Duivels in 50 jaar"

"Grootste verlies voor Rode Duivels in 50 jaar"

10:00
2
Cercle Brugge verliest alweer, maar Onur Cinel is lovend over zijn ploeg en vreest niet Reactie

Cercle Brugge verliest alweer, maar Onur Cinel is lovend over zijn ploeg en vreest niet

10:55
2
Wedstrijd tegen Club Brugge kent een zeer gevaarlijk randje voor STVV

Wedstrijd tegen Club Brugge kent een zeer gevaarlijk randje voor STVV

11:10
Jelle Vossen mocht nog eens in de basis starten: dit heeft hij te vertellen

Jelle Vossen mocht nog eens in de basis starten: dit heeft hij te vertellen

11:00
Loopt opvolger Ordonez al in Brugge? Verdediger doet straffer dan Huijsen en Cubarsi

Loopt opvolger Ordonez al in Brugge? Verdediger doet straffer dan Huijsen en Cubarsi

10:30
1
Sterkhouder Westerlo verbaast: "Ik werkte in de Albert Heijn"

Sterkhouder Westerlo verbaast: "Ik werkte in de Albert Heijn"

10:15
Brussel kleurt nog wat meer paars-wit: fans oog in oog met De Cat en Hazard op Grote Markt

Brussel kleurt nog wat meer paars-wit: fans oog in oog met De Cat en Hazard op Grote Markt

09:40
Nieuwe boost op komst voor Antwerp? Donderdag is heel belangrijke dag

Nieuwe boost op komst voor Antwerp? Donderdag is heel belangrijke dag

09:20
Christian Benteke naar Anderlecht of Club Brugge? Stevige reactie op groot gerucht

Christian Benteke naar Anderlecht of Club Brugge? Stevige reactie op groot gerucht

09:00
6
Jackpot voor Genk én Anderlecht: "Allebei 30 miljoen euro waard"

Jackpot voor Genk én Anderlecht: "Allebei 30 miljoen euro waard"

08:40
2
Zeno Van Den Bosch geniet na bekerduel: "Typisch Antwerp hé, waarom makkelijk als het moeilijk kan?" Reactie

Zeno Van Den Bosch geniet na bekerduel: "Typisch Antwerp hé, waarom makkelijk als het moeilijk kan?"

07:40
Hoe moet het nu verder? Lorin Parys komt met bericht aan de voetbalfans

Hoe moet het nu verder? Lorin Parys komt met bericht aan de voetbalfans

08:00
2
Vrancken en STVV met "opgeheven hoofd" uitgeschakeld in de beker Reactie

Vrancken en STVV met "opgeheven hoofd" uitgeschakeld in de beker

07:10
2
Enorme opluchting bij Union SG na nipt vermeden drama

Enorme opluchting bij Union SG na nipt vermeden drama

07:20
Gepikeerde Mechele heeft het veel moeilijker dan Hayen met de kritiek op Club Brugge en haalt uit naar de media Reactie

Gepikeerde Mechele heeft het veel moeilijker dan Hayen met de kritiek op Club Brugge en haalt uit naar de media

06:40
Mogen de fans van Barça dromen? Deco klaarhelder over terugkeer Lionel Messi

Mogen de fans van Barça dromen? Deco klaarhelder over terugkeer Lionel Messi

07:00
1
"Arrogante" Kerk waarschuwt tegenstand na winst tegen STVV Reactie

"Arrogante" Kerk waarschuwt tegenstand na winst tegen STVV

06:00
2
Vanhaezebrouck duidelijk: voor deze topclub wordt de top zes moeilijk

Vanhaezebrouck duidelijk: voor deze topclub wordt de top zes moeilijk

06:20
2
KAA Gent stoot door in de beker, De Vlieger moet wel iets toegeven achteraf Reactie

KAA Gent stoot door in de beker, De Vlieger moet wel iets toegeven achteraf

23:35
3
Romeo Vermant in Leuven afgevoerd met hersenschudding: dit heeft Club Brugge te zeggen over zijn toestand

Romeo Vermant in Leuven afgevoerd met hersenschudding: dit heeft Club Brugge te zeggen over zijn toestand

23:18
22
Nozawa van schlemiel tot penaltyheld bij Antwerp na doldwaze bekeravond tegen STVV

Nozawa van schlemiel tot penaltyheld bij Antwerp na doldwaze bekeravond tegen STVV

23:25
Standard-speler Ayensa wil nog wat kwijt over zijn zure uitspraken over Dender

Standard-speler Ayensa wil nog wat kwijt over zijn zure uitspraken over Dender

23:00
1
KAA Gent rekent af met Cercle Brugge en stoot door naar de kwartfinale

KAA Gent rekent af met Cercle Brugge en stoot door naar de kwartfinale

22:32
Club Brugge heeft in Leuven late strafschop nodig om zich zonder verlengingen te plaatsen voor kwartfinales

Club Brugge heeft in Leuven late strafschop nodig om zich zonder verlengingen te plaatsen voor kwartfinales

22:31
🎥 Wát een save! Thibaut Courtois laat alle monden openvallen tegen Bilbao

🎥 Wát een save! Thibaut Courtois laat alle monden openvallen tegen Bilbao

22:45
7
Erop en erover: Union SG bezorgt Zulte Waregem ferme opdoffer na stevige strijd

Erop en erover: Union SG bezorgt Zulte Waregem ferme opdoffer na stevige strijd

22:23
Deze Belgische coach moet vrezen voor zijn ontslag voor nieuwjaar

Deze Belgische coach moet vrezen voor zijn ontslag voor nieuwjaar

22:30
2
Afrika Cup: deze clubs in de Jupiler Pro League worden het zwaarst getroffen

Afrika Cup: deze clubs in de Jupiler Pro League worden het zwaarst getroffen

22:00
1
Voormalige Antwerp-flop wordt geschorst door eigen club om wel héél vreemde uitspraken

Voormalige Antwerp-flop wordt geschorst door eigen club om wel héél vreemde uitspraken

21:40
Thomas Meunier wil Union SG een handje helpen en heeft nog wat te zeggen over Arthur Vermeeren

Thomas Meunier wil Union SG een handje helpen en heeft nog wat te zeggen over Arthur Vermeeren

21:20
Pech voor Antwerp: basispion valt al snel uit tegen STVV

Pech voor Antwerp: basispion valt al snel uit tegen STVV

21:00
4
STVV mist belangrijke speler tegen Antwerp, en daar is een heel goede reden voor

STVV mist belangrijke speler tegen Antwerp, en daar is een heel goede reden voor

20:20

Meer nieuws

Populairste artikels

WK Kwalificatie (Europa)

 Speeldag 10
Hongarije Hongarije 2-3 Ierland Ierland
Portugal Portugal 9-1 Armenië Armenië
Oekraïne Oekraïne 2-0 IJsland IJsland
Servië Servië 2-1 Letland Letland
Albanië Albanië 0-2 Engeland Engeland
Azerbeidzjan Azerbeidzjan 1-3 Frankrijk Frankrijk
Israël Israël 4-1 Moldavië Moldavië
Italië Italië 1-4 Noorwegen Noorwegen
Duitsland Duitsland 6-0 Slovakije Slovakije
Malta Malta 2-3 Polen Polen
Montenegro Montenegro 2-3 Kroatië Kroatië
Tsjechië Tsjechië 6-0 Gibraltar Gibraltar
Noord-Ierland Noord-Ierland 1-0 Luxemburg Luxemburg
Nederland Nederland 4-0 Litouwen Litouwen
Bulgarije Bulgarije 2-1 Georgië Georgië
Wit-Rusland Wit-Rusland 0-0 Griekenland Griekenland
Wales Wales 7-1 Noord-Macedonië Noord-Macedonië
Schotland Schotland 4-2 Denemarken Denemarken
België België 7-0 Liechtenstein Liechtenstein
Spanje Spanje 2-2 Turkije Turkije
Oostenrijk Oostenrijk 1-1 Bosnië-Herzegovina Bosnië-Herzegovina
Zweden Zweden 1-1 Slovenië Slovenië
Roemenië Roemenië 7-1 San Marino San Marino
Kosovo Kosovo 1-1 Zwitserland Zwitserland

Nieuwste reacties

Andreas2962 Andreas2962 over 🎥 Wát een save! Thibaut Courtois laat alle monden openvallen tegen Bilbao Shake spier Shake spier over Antwerp - STVV: 3-3 laszlo laszlo over Vrancken en STVV met "opgeheven hoofd" uitgeschakeld in de beker Nelvafrel Nelvafrel over DAZN-oplossing zoals in Frankrijk? Waar kijken we dit of volgend seizoen naar het Belgische voetbal? rinus michels rinus michels over Meerdere weken zonder Kana: gaat Besnik Hasi eindelijk één van zijn zomeraanwinsten lanceren? FoxMulder (Free Shaky!) FoxMulder (Free Shaky!) over Loopt opvolger Ordonez al in Brugge? Verdediger doet straffer dan Huijsen en Cubarsi FoxMulder (Free Shaky!) FoxMulder (Free Shaky!) over Romeo Vermant in Leuven afgevoerd met hersenschudding: dit heeft Club Brugge te zeggen over zijn toestand JaKu JaKu over Jackpot voor Genk én Anderlecht: "Allebei 30 miljoen euro waard" Vital Verheyen Vital Verheyen over Christian Benteke naar Anderlecht of Club Brugge? Stevige reactie op groot gerucht Green kill Green kill over Cercle Brugge verliest alweer, maar Onur Cinel is lovend over zijn ploeg en vreest niet Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2025 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved