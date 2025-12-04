Vincent Kompany uit stevige kritiek op de arbitrage

Vincent Kompany's Bayern heeft zich woensdagavond geplaatst voor de kwartfinales van de Duitse Beker. Vincent Kompany geeft zijn mening over deze wedstrijd na dit nieuwe succes.

Met een enigszins spectaculair scenario hebben de Münchenaren gewonnen van Union Berlin: het team uit de Duitse hoofdstad scoorde twee eigen doelpunten en zette twee strafschoppen om. De eindstand was uiteindelijk 2-3 in het voordeel van de Beieren.

Vincent Kompany is tevreden met wat zijn mannen als geheel hebben laten zien: "Ik denk dat we in de eerste helft veel goede dingen hebben gedaan. De tweede helft was een strijd: we hebben goed verdedigd bij hun stilstaande fases en we hadden pech bij de penalty."

Vincent Kompany bekritiseert de arbitrage

Harry Kane veroorzaakte een penalty. Bij het wegkoppen van een voorzet raakte hij de bal met een lichte elleboogstoot. Volgens de Belgische tacticus had de penalty niet gegeven moeten worden: "Voor mij is het geen penalty. Zijn arm en die van de tegenstander zitten in dezelfde positie. Als je met momentum het duel aangaat, zou er geen penalty moeten zijn. Ik ben een voormalig verdediger en ken dit soort situaties goed."

"Ik hoop dat we doorgaan en terugkeren naar Berlijn (red., voor de finale). Dit soort wedstrijden maakt deel uit van de reis", besluit Vincent Kompany aan de microfoon van de ZDF.

Aanstaande zaterdag speelt Bayern opnieuw uit. De mannen van de oud-Rode Duivel spelen tegen Stuttgart om 15:30 uur. Een verraderlijke wedstrijd voor de Beieren, die zich goed zullen moeten voorbereiden op deze confrontatie met de nummer 6 van de Bundesliga.