Dit bekerscenario voor Vincent Kompany hadden Erik Van Looy of Jan Verheyen niet kunnen schrijven

Na een wedstrijd met een heel bizarre wending hebben Bayern München en Vincent Kompany zich woensdagavond geplaatst voor de kwartfinales van de DFB-Pokal. Union Berlin maakte twee eigen doelpunten tegen de ploeg uit Beieren, maar kreeg ook twee strafschoppen ...

Niet alleen in België worden deze week de achtste finales van de Beker gespeeld. Dit is ook het geval in Duitsland, waar Bayern München woensdagavond op bezoek ging bij Union Berlin.

En als we het scenario van deze wedstrijd moeten beschrijven? Behoorlijk opmerkelijk. Na nog geen kwartier spelen namen de mannen van Vincent Kompany de leiding dankzij een eigen doelpunt van Ilyas Ansah, die per ongeluk een corner van Joshua Kimmich in zijn eigen doel werkte (0-1, 12e minuut).

Verschillende owngoals van Union Berlin

Twaalf minuten later dacht Bayern al definitief veilig te staan, opnieuw via een corner van Joshua Kimmich. Harry Kane kopte de bal richting de hoek van het doel. Frederik Ronnow, de Berlijnse doelman, probeerde te redden op zijn lijn, maar de bal stuiterde onder de lat en belandde vervolgens in het net (0-2, 24e minuut).

Vervolgens dacht de Rekordmeister de 0-3 te maken via Harry Kane, maar het doelpunt werd afgekeurd wegens buitenspel. Tegelijkertijd greep de VAR in wegens een handsbal van Jonathan Tah in zijn eigen strafschopgebied aan het begin van de actie. Penalty voor Union Berlin dus, die Leopold Querfeld omzette vlak voor rust (1-2, 40e minuut).

Eigen doelpunten, penalty's en een moeizame kwalificatie voor Bayern

Daarna, vlak voor de rust, herstelde Bayern hun voorsprong van twee doelpunten... opnieuw dankzij een eigen doelpunt na een corner, deze keer genomen door Michael Olise. Harry Kane was erbij betrokken, maar Diogo Leite raakte de bal en werkte deze in zijn eigen doel (1-3, 45+4e minuut).

In de tweede helft kwam Union Berlin opnieuw terug in de wedstrijd... wederom via een penalty, deze keer veroorzaakt door Harry Kane, die bij een poging een voorzet weg te koppen de bal met zijn elleboog raakte. Leopold Querfeld won zijn tweede duel met Manuel Neuer en bracht zijn team weer in de wedstrijd (2-3, 55e minuut).

Bayern München slaagde er echter in hun voorsprong te behouden, ondanks een laatste grote kans voor Leopold Querfeld, wiens kopbal net naast de paal ging (85e minuut). Een moeizame overwinning voor de Beierse club, die nog altijd mogen hopen op hun eerste Duitse beker sinds 2020.