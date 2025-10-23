📷 Opvallend detail in nieuw contract van Vincent Kompany lekt uit

Vincent Kompany heeft zijn verbintenis met FC Bayern München verlengd tot 2029. Een opvallend element in het nieuwe contract is het ontbreken van een afkoopclausule, wat zelden voorkomt bij langdurige overeenkomsten in de top van het voetbal.

Florian Plettenberg over de contractdetails

Volgens Florian Plettenberg, analist bij Sky, heeft Kompany zelf geen clausule gevraagd die een voortijdig vertrek mogelijk zou maken. “Sterke zet van FC Bayern en Vincent Kompany, want er staat geen afkoopclausule in zijn nieuwe contract, dat loopt tot 2029. Kompany heeft er zelf ook geen gevraagd”, schrijft hij op X.

De keuze voor een clausulevrije overeenkomst wijst op wederzijds vertrouwen. Kompany, die eerder actief was bij Burnley en Anderlecht als trainer, lijkt zich volledig te willen engageren voor het project in München. De clubleiding deelt die visie, wat blijkt uit de verklaringen van sportief directeur Christoph Freund.

Christoph Freund benadrukt continuïteit

Freund bevestigde aan Sky Sports dat het contract werd verlengd met het oog op een langdurige samenwerking. “We spreken nooit over contractdetails, maar we hebben het contract verlengd zodat hij hier lang blijft. Dat is zijn en onze intentie, en een afkoopclausule hoort niet thuis in zo’n contract.”

De directie van Bayern München ziet in Kompany een sleutelfiguur voor de toekomst. “We zijn ervan overtuigd dat FC Bayern en Vincent Kompany uitstekend bij elkaar passen. Het is ook een signaal aan het team en iedereen dat we continuïteit willen, en dat we de perfecte coach hebben voor FC Bayern”, besluit hij.





Bayern München is bezig aan een uitzonderlijk seizoen. De ploeg heeft tot nu toe al zijn wedstrijden, in alle competities, gewonnen. De laatste zege kwam er gisteren, tegen Club Brugge in de Champions League.