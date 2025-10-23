Harry Kane heeft bijzonder mooie woorden voor Vincent Kompany

Harry Kane heeft zich uitgesproken over een mogelijke contractverlenging bij Bayern. Hij reageerde ook op de verlenging van Vincent Kompany tot 2029.

Er is helemaal geen haast volgens de aanvaller. "De gesprekken zullen volgende maand niet plaatsvinden, maar misschien aan het begin van het nieuwe jaar. We zullen er dan over praten. We zitten in een goede positie, ik voel me goed. Er is geen haast."

Ter herinnering: de voorbije weken doken in de pers geruchten op over een mogelijk terugkeer naar de Premier League komende zomer. Zijn contract bij de club uit München loopt nog tot juni 2027. De speler lijkt open te staan voor een terugkeer naar Engeland in de toekomst, maar voelt zich momenteel gelukkig bij Bayern. "Wanneer de gesprekken beginnen, zullen we wel zien wat er gebeurt", benadrukt hij.

Kane is blij met de contractverlenging van Vincent Kompany

De spits reageerde ook op de verlenging van het contract van zijn trainer, Vincent Kompany. "Hij is een integraal onderdeel van de club en een van de belangrijkste redenen waarom ik hier zo graag ben."

"Die verlenging is uitstekend nieuws. Vinnie is belangrijk, en het is geruststellend te weten dat hij nu een langdurig contract heeft", vervolgde hij tegenover Bild.





Bayern kan dit weekend een 13e overwinning op rij boeken. Zaterdag trekt Der Rekordmeister naar Mönchengladbach voor de achtste speeldag van de Bundesliga.