Bjorn Meijer zegt waarom hij geen truitje wou wisselen tegen Bayern München

Bjorn Meijer had het moeilijk na de 4-0-nederlaag van Club Brugge tegen Bayern München. De Nederlander was onder de indruk van de Duitse grootmacht, maar vond het zwaar om met zo'n score te verliezen. Zelfs een shirtje wisselen hoefde niet.

Club Brugge ging met 4-0 onderuit tegen Bayern München op woensdag. Het is uiteraard nooit prettig om te verliezen met zo'n score, maar tegen de ploeg van Vincent Kompany is het ook geen schande.

Het was een logische uitslag, al had de score nog verder kunnen uitlopen. Bjorn Meijer had het er toch moeilijk mee. "We zijn dik verslagen", zei hij bij Het Nieuwsblad.

Bjorn Meijer was onder de indruk van Bayern

"Dat is jammer. Toch even balen hoor. Ik vond het geen afstraffing, maar zij waren gewoon beter. Alleen de eerste vijf minuten had ik het gevoel dat er meer in zat."

Meijer was best onder de indruk van zijn tegenstander, wat logisch is. Het is ook niet zo dat er een ploeg als Bayern in de JPL rondloopt. "De spelers, hun kwaliteiten, de diepgang, het vrijlopen, hoe ze iemand kunnen omspelen… Het is constant ‘aanstaan’ dan als tegenstander."





Opvallend: Meijer had geen zin om zijn truitje te wisselen, ook al was het zo'n grote wedstrijd. "Ik heb geen shirtje gevraagd. Ik wilde er niet om smeken, het was 4-0 hè. Dan ben ik er niet zo happig op."