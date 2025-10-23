Vincent Kompany doet mooie uitspraken over Hans Vanaken: dit is wat hij zei

Na de 4-0-nederlaag van Club Brugge tegen Bayern München sprak Vincent Kompany opvallend lovend over Hans Vanaken. De Bayern-coach noemde de Brugse kapitein "een voetbalartiest" en zei dat hij in de Bundesliga had kunnen spelen.

Club Brugge kon niet voor een mirakel zorgen op het veld van Bayern München, al probeerde het wel. Blauw-zwart onderging de wet van de sterkste en verloor met 4-0 in de Allianz Arena.

Nicky Hayen heeft indruk gemaakt op Vincent Kompany, dat liet de Belgische coach van Bayern al verstaan na afloop. Maar hij wou ook nog wat kwijt over Club-kapitein Hans Vanaken.

"Ik ben een grote fan van Hans", opent Kompany volgens Het Laatste Nieuws. "Ik heb al verteld dat hij een fijne jongen is. In de tweede helft heeft hij Brugge eigenlijk een beetje terug in de wedstrijd gebracht. Door zich anders te positioneren. En het tempo er een beetje uit te halen."

Vincent Kompany heeft mooie woorden voor Hans Vanaken

Anderlecht-supporter of niet, wanneer Kompany goed voetbal ziet kan hij ervan genieten. "Ik vind hem een geweldige speler. Hij had zeker in een top 4-ploeg in de Bundesliga kunnen spelen. Hij heeft beslist om in België te blijven, dat is ook mooi. Om bij Brugge impact te hebben."





"Ik ben een grote fan van hem en zijn voetbalintelligentie. Daarom ben ik altijd blij als ik hem terug zie. Of hij nu bij Club speelt of elders. Hij is een voetbalartiest voor de Belgische competitie", besluit de Bayern-coach.