Vincent Kompany vol bewondering voor Club Brugge-coach Nicky Hayen

Bayern München blijft ongenaakbaar in de Champions League en haalde ook tegen Club Brugge makkelijk uit: 4-0. Na afloop sprak Vincent Kompany vol lof over collega Nicky Hayen, die hij zelfs "inspirerender" noemde dan zichzelf.

Bayern München heeft na drie speeldagen in de Champions League nog steeds het maximum aantal punten in de League Phase. Het won met 4-0 van Club Brugge in eigen huis.

Het duel tussen twee Belgische coaches was leuk om te volgen. Nicky Hayen en Vincent Kompany spraken voor de wedstrijd al met veel lof over elkaar, na afloop was dit niet anders.

Vincent Kompany strooit met lof naar Nicky Hayen

"Ik vind het parcours van Nicky misschien nóg specialer en meer inspirerend dan mijn parcours", zei Kompany volgens Het Laatste Nieuws. "Hij was trainer bij Zwarte Leeuw, in Wales, bij Waasland-Beveren… en waar nog allemaal. Hij moest er zelfs even een job bij doen."

"Vandaag staat hij hier in de Champions League. Hoe hij zijn ploeg met zoveel inhoud coacht, is ook inspirerend", gaat de Belgische trainer verder. Hij zorgde voor de 12e overwinning op rij bij Der Rekordmeister dit seizoen.





Het zijn indrukwekkende cijfers, maar het gaat snel. "Bij Bayern wordt de lat altijd hoger gelegd. Je kan niet stilstaan bij wat we nu presteren. Dat hij mij een inspiratie vindt, daar kan ik niet mee bezig zijn", besluit Kompany.