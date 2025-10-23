📷 Club Brugge komt met meer nieuws over geblesseerde Ludovit Reis

Ludovit Reis raakte begin deze maand geblesseerd aan de schouder. Ondertussen werd hij geopereerd en kan hij beginnen aan zijn revalidatie.

Ludovit Reis heeft nog maar weinig plezier beleefd aan zijn transfer naar Club Brugge. Het begon leuk voor hem, met het winnen van de Supercup tegen Union SG. Maar de tweede keer dat hij de Brusselaars in de ogen keek liep het helemaal mis.

Reis viel begin oktober in tegen Union, maar het duurde geen vijf minuten voor hij alweer gehavend en noodgedwongen naar de kant moest. De middenvelder kwam slecht neer en raakte geblesseerd aan de schouder.

De revalidatie kan beginnen voor Ludovit Reis

De Nederlander moest voordien al enkele wedstrijden aan zich laten voorbij gaan vanwege een blessure. Net op het moment dat hij weer kansen kon grijpen volgde een nieuwe kwetsuur.

Het werd snel duidelijk dat dit geen kleine blessure was. Hij moest geopereerd worden en dat is succesvol verlopen. Dat maakte Club Brugge op donderdag bekend via zijn sociale media.

Wanneer Reis weer op het veld kan staan is nog onduidelijk. Het is wel zeker dat hij in 2025 al niet meer in actie komt. Club hoopt hem na Nieuwjaar dus weer te kunnen gebruiken op het middenveld, waar nu ook Raphael Onyedika afwezig is.