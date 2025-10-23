Dit is echt geen schande voor Club: Kompany wil psychologisch voordeel dat hij kende uit Anderlecht-verleden

Dit is echt geen schande voor Club: Kompany wil psychologisch voordeel dat hij kende uit Anderlecht-verleden

Club Brugge kreeg woensdag voetballes van het Bayern München van Vincent Kompany. Een pijnlijke avond ondanks alle voorzichtig optimisme voor de match. Maar goed, er is geen vergelijking mogelijk tussen de twee. Dit Bayern speelt een ander soort voetbal dan 99,9 procent in de wereld.

De spelerskern van de Duitse topclub heeft een verzamelde waarde van net geen miljard euro. De 17-jarige Lennart Karl, die het Club zo moeilijk maakte op de flank, is al 20 miljoen waard. Michael Olise, momenteel één van de beste spelers op deze planeet, is er 130 waard. 

Dan spreek je over een heel andere wereld natuurlijk. Met zijn 194 miljoen aan spelerspotentieel steekt Club er in België met kop en schouders bovenuit, maar je kan het niet vergelijken.

Voetbalintelligentie is 'off the chards' bij Bayern

Het gaat ook veel verder dan dat allemaal. Vincent Kompany heeft van Bayern een machine gemaakt naar het idee dat hij ook bij Anderlecht had, maar er daar niet de spelers ter beschikking voor had. De voetbalintelligentie van zijn kern is 'off the chards'. 

Spelers van de Rekordmeister moeten op elk moment weten wie zijn positie verlaten heeft en die dan automatisch invullen. Bal passen, nieuwe positie innemen of diep lopen. Het zit erin gebakken zoals nooit tevoren. Dat kan je niet met de modale voetballer. De chemie die is gecreëerd is misschien zelfs enkel te vergelijken met het Barcelona onder Kompany's leermeester Pep Guardiola.

RB Leipzig, de nummer 2 in Duitsland, kreeg van Bayern in de Allianz Arena ook al een 6-0 om de oren. Dan moet je als Club Brugge zijnde niet beschaamd zijn om met een 4-0 naar huis te gaan, ook al had het meer kunnen zijn. Dit is de natuurlijke orde van het voetbal die gerespecteerd werd.

Kompany wil dat iedereen schrik heeft als ze uit de bus stappen

Kompany wil ook dat iedereen schrik heeft van zijn ploeg en dus vraagt hij hen om nooit de voet van het gaspedaal te halen, ook niet in makkelijke matchen. Hij is opgegroeid in een Anderlecht - ook bij de jeugd - dat de tegenstander al schrik aanjoeg als ze van de bus stapten. Dat psychologisch voordeel wil hij ook bij Bayern.

Na 12 winstpartijen op rij heeft hij dat al bereikt. 44 goals gescoord, 9 tegen. De Bundesliga is immers niet waar ze naar smachten in Beieren. Dat moet de logica zelve zijn. Nee, die Champions League, daar wil Kompany dat de tegenstanders zich aanpassen aan hem. En als ze dat doen, dan heeft hij al een voorsprong voor de match begonnen is.

Want de ex-Anderlecht-coach is tactisch een meester. Vraag het aan eender welke speler die onder hem gespeeld heeft: hij kan op voorhand perfect voorspellen wat de tegenstander gaat doen en hoe ze de ruimtes willen benutten. Nee, van dit Bayern een rammeling krijgen is echt geen schande voor een Belgische ploeg. Er gaan nog andere ploegen van een ander kaliber ook een stevige afstraffing krijgen, dat kunnen wij u nu al voorspellen.

14:40
14:20
13:30
12:20
2
10:30
10:00
27
15:30
14:00
08:41
14
07:40
14:57
2
23:30
15
22:55
13:00
1
12:00
12:40
4
11:00
06:30
11:00
11:20
09:00
09:30
08:20
08:00
07:20
7
07:00
23:00
22:30
5
21:20
21:40
7
22:00
1
21:00
2
18:00
4
22/10
17:20
1
17:00

