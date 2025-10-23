Waren de vier goals van Bayern te vermijden? Vanhaezebrouck analyseert tot op het bot

Manuel Gonzalez
Manuel Gonzalez
Waren de vier goals van Bayern te vermijden? Vanhaezebrouck analyseert tot op het bot
Club Brugge ging met 4-0 onderuit tegen Bayern München in de Champions League. Analist Hein Vanhaezebrouck ontleedt de defensieve fouten en wijst op enkele cruciale afwezigheden.

Fouten in de verdediging en gemis van Onyedika

Bij het eerste doelpunt ging het volgens Vanhaezebrouck mis bij Mechele. Die stapte uit zijn zone terwijl de middenvelders al gepositioneerd stonden. “Tzolis knijpt perfect naar binnen maar Mechele stapt toch nog uit terwijl dat niet moest”, stelt hij in Het Nieuwsblad. De fout leidde tot een vrije ruimte die Bayern optimaal benutte.

Ook bij de tweede en derde treffer ontbrak de noodzakelijke rugdekking. Onyedika, die normaal instaat voor die taak, was afwezig. Vanhaezebrouck noemt hem een crack in zulke situaties. Hij wijst erop dat spelers als Audoor en Ordonez bij de tweede goal hun verdedigende verantwoordelijkheid niet opnamen. Volgens hem is dat niet altijd zichtbaar voor de doorsnee toeschouwer, maar tactisch wel doorslaggevend.

De afwezigheid van Onyedika woog zwaar door. Vanhaezebrouck benadrukt dat jonge spelers zoals Audoor en Sandra vooral met hun eigen wedstrijd bezig zijn. “Ze hebben geen overschot zoals Onyedika of Vanaken die zich ook met het collectieve kunnen bezighouden”, klinkt het. Daardoor ontbreekt de balans in het defensieve compartiment.

Communicatieproblemen en offensieve onmacht

Naast positionele fouten wijst Vanhaezebrouck op gebrekkige communicatie. Bij het tweede doelpunt werd Mechele niet gewaarschuwd dat Kane zich achter hem bevond. “Waarom roept niemand naar Mechele dat Kane in zijn rug zat?”, stelt hij. Die zone viel onder de verantwoordelijkheid van Meijer, die op dat moment niet ingreep.

De afwezigheid van Seys en de vertrokken De Cuyper speelt volgens Vanhaezebrouck ook een rol. Hij noemt hen jonge spelers die in dergelijke situaties wel communiceren. “Die zijn scherp in zo’n situaties”, zegt hij. De Cuypers transfer is een groot gemis en Onyedika noemt hij onvervangbaar.

Ook offensief liet Club Brugge niets zien. Vanhaezebrouck verwijst naar Jutgla, die in eerdere Champions League-wedstrijden nog voor dreiging zorgde. “Nu is Club geen enkele keer gevaarlijk geweest”, besluit hij.

Champions League
Champions League Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Club Brugge
Bayern München
Hein Vanhaezebrouck

