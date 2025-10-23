Vincent Kompany krijgt heel goed nieuws te horen over goudhaantje bij Bayern München

Jamal Musiala, die afgelopen zomer zwaar geblesseerd raakte tijdens het WK voor clubs, heeft donderdag zijn rentree gemaakt op het trainingsveld. Goed nieuws dus voor Vincent Kompany.

De Duitse aanvallende middenvelder heeft gelopen en enkele oefeningen gedaan met Bayern-fitnesscoach Simon Martinello, zo meldt Bild. De sessie duurde niet lang: na slechts 25 minuten zat ze er al op.

Hij trapte zelfs even tegen de bal samen met Serge Gnabry, die herstelt van een liesblessure en ook individueel trainde. "Stap voor stap. Ik ben blij om weer op het veld te staan", verklaarde de speler in een video die gedeeld werd op de sociale media van Bayern.

𝙏𝙝𝙞𝙣𝙜𝙨 𝙮𝙤𝙪 𝙡𝙤𝙫𝙚 𝙩𝙤 𝙨𝙚𝙚! 🤩@JamalMusiala war heute erstmals wieder draußen auf dem Platz! 🙌 pic.twitter.com/Cm11YGwdRS — FC Bayern München (@FCBayern) October 23, 2025

Ook al draait Bayern voorlopig uitstekend zonder hem, met twaalf overwinningen uit evenveel wedstrijden in alle competities, zal zijn terugkeer erg belangrijk zijn voor Der Rekordmeister. Zodra hij weer volledig fit is, wordt hij een sleutelspeler voor Vincent Kompany.





Sportief directeur Christoph Freund sprak bij Bild over zijn herstel. "Het zal nog even duren. Maar de vooruitgang is positief."

"Hij kan opnieuw zijn volle gewicht op zijn voet zetten. Het gaat de goede kant op, maar het zal nog wat tijd vergen", besluit hij.