Ex-Anderlecht-speler is hard voor Club Brugge na nederlaag tegen Bayern München

Na een sterke start in de Champions League ging Club Brugge zwaar onderuit tegen Bayern München: 4-0. Het is de tweede Europese nederlaag op rij voor blauw-zwart.

Het avontuur van Club Brugge in de Champions League is plots veel moeilijker geworden. Na een mooie 4-1-zege tegen Monaco verloren de Bruggelingen met 2-1 in Bergamo en gingen ze zwaar onderuit in München: 4-0 tegen het Bayern van Vincent Kompany.

Voormalig Anderlecht-speler Guillaume Gillet, nu analist bij de RTBF, spaarde Club niet. "Het was een wandeling in het park. Sorry voor de Bruggelingen, maar we moeten eerlijk zijn: het was een heel moeilijke wedstrijd. Gelukkig hadden de Duitsers het fatsoen om in de tweede helft gas terug te nemen, anders had het nog erger kunnen aflopen", zei hij scherp.

Nochtans begon de avond goed, tot een vroeg doelpunt van Bayern de Belgen de adem afsneed. Vanaf dat moment kwam de Duitse machine echt op gang.

De analist wees op een duidelijke zwakte bij de ploeg van Nicky Hayen. "Club Brugge had het moeilijk op de flanken, met Olise en Díaz die vaak één-tegen-één kwamen. Forbs en Tzolis hielpen hun backs niet genoeg. Als je Forbs in dit soort wedstrijden opstelt, is dat om gevaarlijk te zijn in snelle omschakelingen,” aldus Gillet.





Deze dreun moet een les zijn voor Club Brugge. Intensiteit, discipline en ervaring ontbreken nog om te kunnen wedijveren met de Europese top.