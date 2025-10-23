Duitse media zijn genadeloos voor Club Brugge: "Slechts een sparringpartner"

Bayern München was woensdagavond veel te sterk voor Club Brugge. De Duitse kampioen domineerde van begin tot eind en kwam nooit in de problemen. Voetbalkrant ging na wat de Duitse media vonden van blauw-zwart.

Bayern Münchan had woensdagavond niet te veel moeite met Club Brugge. Der Rekordmeister kwam al heel snel op voorsprong en had de wedstrijd 90 minuten lang onder controle. Bayern kwam nooit in de problemen.

Die Welt zag het gebeuren. "Aan de zijlijn genoot Kompany zichtbaar van de prestatie van zijn ploeg in deze speciale wedstrijd tegen een Belgische club, niet onbelangrijk voor de ex-speler en -trainer van Anderlecht, de aartsrivaal van Club Brugge."

Club Brugge maakt weinig indruk tegen de Duitse landskampioen

"Het team van de Duitse U21-international Nicolo Tresoldi fungeerde voor Bayern slechts als sparringpartner. Karl en co. konden de bal vrij laten rondgaan en kregen bij hun doelpunten nauwelijks tegenstand", gaat het medium verder.

In Duitsland waren ze duidelijk niet onder de indruk van Club. Ook bij een voorsprong bleef Bayern gedisciplineerd verdedigen. "Nicolo Tresoldi probeerde af en toe iets te forceren, maar veel ruimte kreeg Brugge niet. Kort voor de rust zorgde Christos Tzolis met een stevig schot voor de eerste Brugse kans, maar Neuer redde overtuigend", klinkt het bij Sportschau.





"Na de pauze greep Nicky Hayen in met twee wissels. Daardoor kreeg Bayern iets minder kansen, maar de Duitse ploeg bleef veruit de sterkste."

Kicker zag op zijn beurt ook dat Club nauwelijks kon dreigen, vooral in de eerste helft, terwijl Jackers en Spileers de Bruggelingen recht hielden. "Ook in het slotkwartier hield Jackers zijn ploeg meerdere keren recht: hij redde eerst op pogingen van Olise en Jackson, terwijl Díaz opnieuw op Spileers stuitte."