Hein Vanhaezebrouck wijst lastig probleem aan bij Club Brugge tegen Bayern

Club Brugge ging woensdag met 4-0 onderuit bij Bayern München in de Champions League. Volgens Hein Vanhaezebrouck toonde blauw-zwart te veel respect voor de Duitse grootmacht, al noemt hij het verlies wel ingecalculeerd.

Club Brugge leed woensdagavond een logische nederlaag tegen Bayern München in de League Phase van de Champions League. Het werd 4-0 in de Allianz Arena.

Bij Het Nieuwsblad liet Hein Vanhaezebrouck zich uit over de wedstrijd. Hij benadrukte wel meteen dat blauw-zwart zich dit verlies niet teveel moet aantrekken. "Uiteindelijk was dit ergens wel ingecalculeerd", zei hij.

Club Brugge had te veel respect voor Bayern München volgens Hein Vanhaezebrouck

Vanhaezebrouck zag wel een probleem bij Club dat nog niets met de tactiek te maken had. Hij vindt dat ze te veel respect toonden. "Beste voorbeeld daarvan was Stankovic die een foutje maakte op Kane."

"Hij wilde zich excuseren en Kane een handje geven maar die had ondertussen de vrijschop al genomen. Dat getuigt echt van te veel respect", gaat Vanhaezebrouck verder, die op sportief vlak weinig aan te merken had op de prestatie van de middenvelder.





"Pas op, voor de rest speelde Stanković een degelijke match. Ik vind dat een goede transfer en die kan het Champions League-niveau echt wel aan. Maar Club had te veel respect", besluit de voormalige trainer.