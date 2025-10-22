Reactie Mechele geeft fouten van Club toe, Vanaken zegt wat beter moet tegen Barcelona en Arsenal

Mechele geeft fouten van Club toe, Vanaken zegt wat beter moet tegen Barcelona en Arsenal
Foto: © photonews

Club Brugge heeft een kansloze nederlaag geleden op het veld van Bayern München. Blauw-zwart kwam er niet aan te pas en verloor met 4-0.

Na iets meer dan een half uur stond Club Brugge al 3-0 in het krijt tegen Bayern München, tien minuten voor tijd slikte het ook nog de 4-0. Een pijnlijke nederlaag voor blauw-zwart, dat de Duitsers weinig in de weg kon leggen. 

Brandon Mechele was dan ook eerlijk achteraf. "De eerste twee doelpunten vielen iets te makkelijk, maar we wisten dat er niets verkeerd mocht lopen en dat is wel gebeurd. En dan loop je achter de feiten aan."

"Het klasseverschil was gewoon heel groot, we kunnen alleen maar leren uit vandaag. Misschien moeten we zelfs blij zijn dat het 'maar' 4-0 is geworden. Het kon nog meer zijn", stelde Mechele bij VTM. 

Vanaken kijkt al vooruit naar Barcelona en Arsenal

"Deze ploeg was gewoon te sterk voor ons", zei Hans Vanaken. De kapitein van Club Brugge keek echter al vooruit. "Met Barcelona en Arsenal wachten ons nog twee teams die tot de top van Europa behoren."

"We moeten analyseren hoe we beter kunnen doen en die ploegen aanvallend pijn doen", besloot Vanaken nog. De volgende wedstrijd van Club Brugge in de Champions League is op 5 november, dan  ontvangt het thuis FC Barcelona.  

