David Hubert verwacht meer van enkele spelers: "Hij is kwaad op zichzelf" en "Dat stoort me het meest"

Union kreeg dinsdagavond een harde les in efficiëntie van Inter. De Italiaanse topclub won met 0-4 in het Lotto Park, een score die volgens coach David Hubert niet overdreven was. "Na de 0-3 konden we niets meer creëren," erkende hij na afloop.

“De goals die we binnenkrijgen en de kansen die we laten liggen, dat is wat ik onthoud om te verbeteren. Het is een les, maar ook de realiteit die we beleven. Soms kan dat hard zijn", klonk het bij Hubert.

De coach vond dat zijn ploeg nochtans goed begonnen was. “In de eerste helft probeerden de jongens het plan echt goed uit te voeren. We creëerden kansen, maar die moet je ook concretiseren met een doelpunt. Kijk naar hun tweede goal: dat is het realisme dat je op dit niveau nodig hebt. 0-2 bij de rust vond ik heel zwaar. Die penalty bij 0-3 is volgens de regels, maar het was zuur en het sneed de benen af.”

Promise David moet zijn niveau opkrikken

Hubert benadrukte dat Union nog volop aan het leren is in de Champions League. “Het is allemaal nieuw voor ons, een ander niveau. Je moet groeien door zulke wedstrijden. Tegen Inter creëer je geen tien kansen. Promise David is kwaad op zichzelf, hij weet dat hij had moeten scoren. We verwachten meer van hem, en hij van zichzelf ook. Vorig seizoen had hij ook een moeilijk seizoensbegin, nu is dat niet anders.”

De trainer wil echter geen genoegen nemen met zomaar meedoen. “We zijn hier niet gewoon om deel te nemen aan de Champions League. We moeten tegen elke tegenstander een plan vinden om competitief te zijn. De volgende match is tegen Atlético, opnieuw een mooie uitdaging. Na een halfuur waren ze niet helemaal op hun gemak — dat is wat je wil bereiken.”





Die tweede goal stoorde Hubert enorm

Toch bleef vooral één fase in het hoofd van Hubert hangen. “Die tweede goal stoort me het meest", gaf hij toe. “Het was een situatie die we op voorhand besproken hadden. Die twee spitsen van Inter blijven altijd hangen. Op dertig seconden van het einde van de eerste helft moet je zo’n bal gewoon wegtrappen. Je moet die omschakeling uitschakelen, desnoods met een kleine fout.”

Ondanks de zware nederlaag probeert Hubert positief te blijven. “We moeten realistisch zijn: Inter is een topteam met enorme kwaliteit. Maar wij groeien elke week, ook al doet het vandaag pijn. Deze ervaring zal ons sterker maken en dat is precies wat we nodig hebben om op dit niveau te blijven meedoen.”