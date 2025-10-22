"Ik respecteer zijn beslissing" - Union-speler toont klasse, zelfs bij nederlaag

Union Saint-Gilloise moest woensdagavond haar meerdere erkennen in Inter Milan. De Brusselse ploeg ging met 0-4 onderuit, maar gaf zich niet zomaar gewonnen, zo verzekerden verdediger Kevin Mac Allister en middenvelder Kamiel Van de Perre.

Mac Allister erkende dat de verdediging vaak zwaar werd belast door de onophoudelijke bewegingen van de aanvallers van Inter. "We zijn begonnen zoals de coach vroeg, met veel bijten, dat heeft hen in de problemen gebracht, we slaagden erin om verschillende kansen te creëren. Maar we scoren niet en zij begonnen hun voetbal terug te vinden, de ruimtes op te zoeken. En tegen een team zoals dat, kun je geen enkel detail verwaarlozen."

Stilstaande fases normaal de kracht van Union

De Argentijn ziet vooral de gemiste kansen en het openingsdoelpunt uit een stilstaande fase als cruciaal. "Ze openen de score uit een stilstaande fase, dat is normaal onze kracht, dat is een teleurstelling. Zij hebben hun werk gedaan en wij kwamen niet meer op niveau. Je kunt denken wat je wilt, uiteindelijk tellen de doelpunten en die maakten wij niet. We moeten de knop omdraaien."

Na een intensieve match kijkt Mac Allister uit naar het herstel. "Woensdag hebben we een vrije dag, dat zal ons goed doen. We hebben enorm veel gelopen, uiteraard zijn we moe. Donderdag zullen we alles analyseren. Ik denk dat we een groep hebben die zich heel snel kan herpakken. Dat zal ook nodig zijn want zondag spelen we tegen Sint-Truiden, dat is een erg goed team."

Mac Allister geeft penalty toe

Over de penalty die leidde tot de 0-3, reageerde Mac Allister nuchter. "Zoals ik tegen de scheidsrechter zeg, het is waar dat mijn arm vrij hoog is, maar het is niet met de intentie naar de bal te gaan, alleen om het evenwicht te bewaren. Maar zodra de scheidsrechter naar het scherm gaat kijken, is het moeilijk voor hem om te zeggen dat er geen penalty is. Ik respecteer zijn beslissing."





Van de Perre sluit zich bij die analyse aan. "We wilden de tweede helft hervatten zoals we de wedstrijd waren begonnen, maar er is die penalty die ons weer de das omdoet. Ik had een beetje het gevoel dat we op hetzelfde niveau waren als zij in het eerste halfuur. Dat is geen schande, want we moeten niet vergeten dat ze vorig jaar de finale hebben gespeeld. Zal dit een harde klap voor ons zijn, met gevolgen in de competitie? Nee, iedereen in het team is zeer realistisch. We moeten de wedstrijd tegen STVV zondag winnen, geen excuses."