Datum: 04/11/2025 21:00
Competitie: Champions League
Speeldag: Speeldag 4
Stadion: Vicenté Calderon
Het had gekund: Sykes doet Atlético nog bibberen, maar Union laat ultieme kans op gelijkspel liggen
Foto: © photonews

Union heeft kansen gehad tegen Atlético Madrid en hadden ze iets beter afgewerkt, dan was het wedstrijdverhaal misschien wel anders geweest. Maar de Spanjaarden waren uiteraard technisch een pak sterker en buitten dat ook uit. Sykes bracht wel nog even hoop...

Union betaalt leergeld in de Champions League. En dat is niet meer dan normaal te noemen ook... Net als tegen Inter was het ook tegen Atlético een verhaal van 'wat als...' De Brusselaars hadden immers de eerste twee kansen van de match.

Schoofs maakte er zo al veel, maar... niet deze keer

Schoofs kreeg na twee minuten een schietkans uit een positie vanwaar hij er bij KV Mechelen véél gemaakt heeft, maar deze keer miste hij zijn schot helemaal. Spijtig voor de 31-jarige Champions League-basisdebutant. Ook Rodriguez kreeg trouwens een kans na een fantastische ren van Khalaili, maar de spits deed het niet goed.

Union was wederom niet onder de indruk en voetbalde goed mee, maar in het topvoetbal betaal je elke fout cash, wat niet altijd het geval is in de Jupiler Pro League. Niang verloor de bal en vandaar ging het razendsnel richting doel van Union. De razendsnelle Simeone legde opzij voor Alvarez, die uiteraard afwerkte.

Niang verliest bal: één kans, één goal

Eén counter, één kans, één goal... Voor de rest stelde Atlético de eerste 40 minuten niet zoveel voor. Net voor rust leken ze wel nog een keer te scoren nadat een atoomschot van Molina door Scherpen tegen de paal werd geduwd, maar Griezmann in de rebound wel scoorde. De Brusselaars ontsnapten, want de VAR zag voorafgaand buitenspel.

De fans in het Estadio Metropolitano lieten het niet aan hun hart komen. De sfeer was echt geweldig. En ze zagen hun team in de tweede helft ook volledig domineren. Diego Simeone was wel voorzichtig aan de match begonnen, maar hij liet de teugels los tijdens de pauze.

David had 1-1 aan de voet, maar...

Union kwam amper nog over de helft en de hete standjes voor doel van Scherpen waren amper te tellen. Zolang de 1-0 op het bord stond, leefde men op hoop, maar het was duidelijk dat ook dit Atlético een paar maatjes te groot was. En toch kreeg Union de kans op 1-1, maar David schoot onbeholpen naast.

Zulke kansen moet je afmaken als je iets wil rapen. Gallagher deed dat aan de overkant wel: 2-0. Boeken toe? Nee, Ross Sykes haalde zijn belangrijkste wapen boven en kopte een vrije trap aan de tweede paal binnen voor 2-1 met nog tien minuten te spelen. 

Het werd zelfs even paniek bij Atlético, maar Alvarez had de match ook kunnen beslissen nadat Sykes volledig naast de bal trapte. Scherpen bracht echter redding. Diego Simeone moest het stadion zelfs nog even oppeppen om het allemaal over de streep te trekken. Patris kreeg dé kans om een gelijkspel uit de brand te slepen, maar kopte knullig recht naar beneden. En aan de overkant maakte Llorente het wel helemaal af: 1-3. Had hier niet meer in gezeten? Ja! Al was Atlético wel de betere ploeg uiteraard...

Opstellingen

Atlético Madrid Atlético Madrid
Oblak Jan 90' 6.62 -
  • Reddingen: 2
  • Weggebokst: 0
  • Geslaagde plukballen: 3
  • Nauwkeurige lange ballen: 3/8 (37.5%)
Meer statistieken
Molina Lucero Nahuel   90' 6.27 -
  • Nauwkeurige passes: 56/70 (80%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 2/7 (28.6%)
Meer statistieken
Le Normand Robin 26' 6.93 -
  • Nauwkeurige passes: 25/25 (100%)
Meer statistieken
Hancko Dávid 90' 7.05 -
  • Nauwkeurige passes: 74/83 (89.2%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 0/1
  • Nauwkeurige voorzetten: 0/2 (0%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 2/10 (20%)
Meer statistieken
Ruggeri Matteo 90' 7.15 -
  • Nauwkeurige passes: 52/60 (86.7%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 0/1
  • Nauwkeurige voorzetten: 1/5 (20%)
Meer statistieken
Simeone Giuliano A 88' 7.21 -
  • Assists: 1
  • Nauwkeurige passes: 30/35 (85.7%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 0/1
  • Succesvolle dribbels: 3/8 (37.5%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 0/3 (0%)
Meer statistieken
Koke 62' 7.02 -
  • Nauwkeurige passes: 67/68 (98.5%)
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 6/6 (100%)
Meer statistieken
Barrios Pablo 90' 7.1 -
  • Nauwkeurige passes: 76/80 (95%)
  • Succesvolle dribbels: 3/5 (60%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 2/2 (100%)
Meer statistieken
Baena Rodríguez Alejandro 62' 6.75 -
  • Nauwkeurige passes: 38/43 (88.4%)
  • Sleutelpasses: 3
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
Meer statistieken
Griezmann Antoine 62' 6.46 -
  • Nauwkeurige passes: 33/38 (86.8%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 0/1
  • Succesvolle dribbels: 1/1 (100%)
Meer statistieken
Álvarez Julián 90' 7.51 -
  • Goals: 1
  • Nauwkeurige passes: 19/29 (65.5%)
  • Schoten op doel: 3/3
  • Nauwkeurige voorzetten: 2/6 (33.3%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 1/3 (33.3%)
Meer statistieken
Bank
Johnny 0'  
Giménez Carlos 0'  
Gallagher Conor 28' 7.45 -
  • Goals: 1
  • Nauwkeurige passes: 15/15 (100%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 1/1
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
Meer statistieken
Sorloth Alexander 28' 6.92 -
  • Nauwkeurige passes: 5/8 (62.5%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 0/2
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
Meer statistieken
Almada Thiago 28' 6.2 -
  • Nauwkeurige passes: 15/17 (88.2%)
  • Schoten op doel: 1/1
Meer statistieken
Martin Carlos 0'  
Llorente Marcos 2' 7.3  
  • Goals: 1
  • Schoten op doel: 1/1
Meer statistieken
Lenglet Clément 0'  
Pubill Marc 0'  
Galán Gil Javier 0'  
Raspadori Giacomo 0'  
Giménez de Vargas José María 64' 7.37 -
  • Nauwkeurige passes: 46/47 (97.9%)
  • Schoten op doel: 0/2
  • Succesvolle dribbels: 1/1 (100%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 4/4 (100%)
Meer statistieken
Esquivel Salvi 0'  
 

Union SG Union SG
Scherpen Kjell 90' 5.99 -
  • Reddingen: 3
  • Weggebokst: 1
  • Geslaagde plukballen: 0
  • Nauwkeurige lange ballen: 9/23 (39.1%)
Meer statistieken
Sykes Ross 90' 6.76 -
  • Goals: 1
  • Nauwkeurige passes: 20/28 (71.4%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 1/1
  • Nauwkeurige lange ballen: 2/8 (25%)
Meer statistieken
Burgess Christian 90' 6.27 -
  • Nauwkeurige passes: 32/35 (91.4%)
Meer statistieken
Mac Allister Kevin   90' 6.19 -
  • Nauwkeurige passes: 35/40 (87.5%)
  • Sleutelpasses: 2
  • Nauwkeurige lange ballen: 1/6 (16.7%)
Meer statistieken
Niang Ousseynou   90' 5.61 -
  • Nauwkeurige passes: 9/14 (64.3%)
  • Schoten op doel: 0/1
  • Succesvolle dribbels: 2/4 (50%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 0/4 (0%)
Meer statistieken
Van de Perre Kamiel   74' 6.48 -
  • Nauwkeurige passes: 23/25 (92%)
Meer statistieken
Zorgane Adem 90' 6.19 -
  • Nauwkeurige passes: 44/55 (80%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Succesvolle dribbels: 1/2 (50%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 5/11 (45.5%)
Meer statistieken
Khalaili Anan 85' 6.14 -
  • Nauwkeurige passes: 19/24 (79.2%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Succesvolle dribbels: 1/2 (50%)
Meer statistieken
Ait El Hadj Anouar 74' 5.86 -
  • Nauwkeurige passes: 13/17 (76.5%)
  • Succesvolle dribbels: 2/3 (66.7%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 1/3 (33.3%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 1/3 (33.3%)
Meer statistieken
Schoofs Rob 60' 5.8 -
  • Nauwkeurige passes: 13/17 (76.5%)
  • Schoten op doel: 0/1
Meer statistieken
Rodriguez Kevin 74' 6.36 -
  • Nauwkeurige passes: 12/17 (70.6%)
  • Schoten op doel: 0/1
  • Succesvolle dribbels: 3/4 (75%)
Meer statistieken
Bank
Chambaere Vic 0'  
Barry Mamadou Thierno 0'  
Rasmussen Mathias 16' 6.01 -
  • Nauwkeurige passes: 9/10 (90%)
  • Schoten op doel: 0/1
  • Succesvolle dribbels: 1/1 (100%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 2/2 (100%)
Meer statistieken
Smith Guilherme 0'  
David Promise 30' 6.68 -
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 1/2
Meer statistieken
Giger Marc 16' 6.44 -
  • Nauwkeurige passes: 4/6 (66.7%)
  • Succesvolle dribbels: 1/2 (50%)
Meer statistieken
Boufal Sofiane A 16' 6.78 -
  • Assists: 1
  • Nauwkeurige passes: 6/7 (85.7%)
  • Sleutelpasses: 1
Meer statistieken
Patris Louis 5' 5.81  
  • Schoten op doel: 1/1
  • Nauwkeurige lange ballen: 0/2 (0%)
Meer statistieken
Florucz Raul 0'  
Leysen Fedde 0'  
