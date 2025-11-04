Het had gekund: Sykes doet Atlético nog bibberen, maar Union laat ultieme kans op gelijkspel liggen

Union heeft kansen gehad tegen Atlético Madrid en hadden ze iets beter afgewerkt, dan was het wedstrijdverhaal misschien wel anders geweest. Maar de Spanjaarden waren uiteraard technisch een pak sterker en buitten dat ook uit. Sykes bracht wel nog even hoop...

Union betaalt leergeld in de Champions League. En dat is niet meer dan normaal te noemen ook... Net als tegen Inter was het ook tegen Atlético een verhaal van 'wat als...' De Brusselaars hadden immers de eerste twee kansen van de match.

Schoofs maakte er zo al veel, maar... niet deze keer

Schoofs kreeg na twee minuten een schietkans uit een positie vanwaar hij er bij KV Mechelen véél gemaakt heeft, maar deze keer miste hij zijn schot helemaal. Spijtig voor de 31-jarige Champions League-basisdebutant. Ook Rodriguez kreeg trouwens een kans na een fantastische ren van Khalaili, maar de spits deed het niet goed.

Union was wederom niet onder de indruk en voetbalde goed mee, maar in het topvoetbal betaal je elke fout cash, wat niet altijd het geval is in de Jupiler Pro League. Niang verloor de bal en vandaar ging het razendsnel richting doel van Union. De razendsnelle Simeone legde opzij voor Alvarez, die uiteraard afwerkte.

Niang verliest bal: één kans, één goal

Eén counter, één kans, één goal... Voor de rest stelde Atlético de eerste 40 minuten niet zoveel voor. Net voor rust leken ze wel nog een keer te scoren nadat een atoomschot van Molina door Scherpen tegen de paal werd geduwd, maar Griezmann in de rebound wel scoorde. De Brusselaars ontsnapten, want de VAR zag voorafgaand buitenspel.

De fans in het Estadio Metropolitano lieten het niet aan hun hart komen. De sfeer was echt geweldig. En ze zagen hun team in de tweede helft ook volledig domineren. Diego Simeone was wel voorzichtig aan de match begonnen, maar hij liet de teugels los tijdens de pauze.

David had 1-1 aan de voet, maar...

Union kwam amper nog over de helft en de hete standjes voor doel van Scherpen waren amper te tellen. Zolang de 1-0 op het bord stond, leefde men op hoop, maar het was duidelijk dat ook dit Atlético een paar maatjes te groot was. En toch kreeg Union de kans op 1-1, maar David schoot onbeholpen naast.

Zulke kansen moet je afmaken als je iets wil rapen. Gallagher deed dat aan de overkant wel: 2-0. Boeken toe? Nee, Ross Sykes haalde zijn belangrijkste wapen boven en kopte een vrije trap aan de tweede paal binnen voor 2-1 met nog tien minuten te spelen.

Het werd zelfs even paniek bij Atlético, maar Alvarez had de match ook kunnen beslissen nadat Sykes volledig naast de bal trapte. Scherpen bracht echter redding. Diego Simeone moest het stadion zelfs nog even oppeppen om het allemaal over de streep te trekken. Patris kreeg dé kans om een gelijkspel uit de brand te slepen, maar kopte knullig recht naar beneden. En aan de overkant maakte Llorente het wel helemaal af: 1-3. Had hier niet meer in gezeten? Ja! Al was Atlético wel de betere ploeg uiteraard...