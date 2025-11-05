Degryse ziet nog veel werk voor Union-speler: "Ik betwijfel of je hem echt naar een goal kan leren schieten"

Union SG speelde een sterke wedstrijd tegen Atlético Madrid, maar bleef met een dubbel gevoel achter. De Brusselaars vergaten zichzelf te belonen en lieten meerdere grote kansen onbenut in een match waar zeker meer in zat.

"Naar doel schieten, daar kan je wedstrijden mee winnen", merkte Marc Degryse achteraf op bij VTM. "Daar beslis je topwedstrijden mee, het is een kwaliteit die wordt beloond. Een goeie traptechniek hebben is in en rond de zestien het belangrijkste dat er is."

Promise David moet verbeteren

Degryse ziet dat er vooral werk aan de winkel is bij spits Promise David. "Ik betwijfel toch of je hem echt naar een goal kan leren schieten. Je kan altijd wel wat beter worden natuurlijk."

"Maar het is een individueel werkpunt voor hem", zegt de analist. Een punt zat er zeker in voor Union, maar dan moet het uiteraard op efficiëntie van zijn spitsen kunnen rekenen. "Hij heeft er al op gewerkt met Kevin Mirallas, maar is nóg werk aan de winkel bij hem."





"Het is een kwestie van koelbloedigheid, rustig blijven voor doel. Je ziet bij die kans dat hij te wild is en zijn evenwicht verliest", besluit Degryse.