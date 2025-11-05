🎥 Club Brugge stunt met puntje tegen Barcelona, maar er zat misschien wel meer in

Club Brugge heeft thuis gestunt tegen Barcelona door een puntje te pakken. Blauw-zwart kwam drie keer op voorsprong, maar kon de voorsprong niet vasthouden.

Na nederlagen tegen Atalanta en Bayern München had Club Brugge punten nodig in de Champions League, maar met het bezoek van Barcelona zou dat bijzonder moeilijk worden. Of toch niet?

De troepen van Hayen begonnen uitstekend met een schotje van Tzolis en na zes minuten was het ook al prijs. Hayen wees hoe Forbs moest lopen en de Portugees voerde perfect uit. Tresoldi had de voorzet maar binnen te trappen.

Lang kon Club Brugge wel niet genieten van zijn voorsprong, want drie minuten later hing Barça de bordjes alweer gelijk. Fermin Lopez vond de vrijstaande Ferran Torres, net als Tresoldi trapte hij makkelijk binnen.

Barça schoot na een kwartier wakker, maar na een slechte corner van Yamal counterde Club razendsnel. Tzolis combineerde met Forbs en de Portugees kon alleen op Szczesny afgaan en de 2-1 binnentrappen.

Club trok zich daarna terug en verdedigde telkens met een dubbele dekking, waardoor Barça het moeilijk had om echt kansen te versieren. Koundé trapte op de lat en Torres voorlangs, Club trok zo verrassend met een voorsprong de kleedkamer in.

Na de rust was het opnieuw al Barça wat de klok sloeg, met Club dat op de counter loerde. Jackers ging na vijf minuten goed plat op een schot van Fermin Lopez, Yamal knalde een afvallende bal in de zestien op de Club-doelman.

Op het uur was het dan toch prijs. Yamal combineerde met Fermin, en het Spaanse superster omspeelde makkelijke Mechele en legde de gelijkmaker met buitenkant links voorbij Jackers.

Aangeslagen was Club niet. Ordonez tikte nog over, maar twee minuten na de gelijkmaker van Yamal stond het alweer op voorsprong. Vanaken stuurde Forbs diep, die oog in oog met Szczesny niet miste en de 3-2 binnen trapte.

Geen stuntzege door owngoal Tzolis

Jackers moest kort daarna een schot van Yamal uit de bovenhoek zweven, twintig minuten voor tijd leek Club een penalty te krijgen. Forbs werd licht geraakt door Balde, maar door tussenkomst van de VAR werd die beslissing nog teruggedraaid.

Barça bleef komen een kwartier voor tijd kopte Tzolis ongelukkig een voorzet van Yamal binnen. Club bleef echter loeren, Vermant trapte bij een voorzet naast de bal. Vijf minuten voor tijd haalde Vermant de bal ook uit de voeten van Szczesny en trapte de bal binnen, maar de goal werd afgekeurd.

Een echt slotoffensief van Barcelona kwam er niet echt en Club hield het gelijkspel vast. Toch een stunt van blauw-zwart, al blijft het wel met het gevoel achter dat er misschien zelfs nog meer in zat.