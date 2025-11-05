Datum: 05/11/2025 21:00
Competitie: Champions League
Speeldag: Speeldag 4
Stadion: Jan Breydel
🎥 Club Brugge stunt met puntje tegen Barcelona, maar er zat misschien wel meer in
Jeroen Deheegher
Jeroen Deheegher vanuit Jan Breydelstadion
Foto: © photonews

Club Brugge heeft thuis gestunt tegen Barcelona door een puntje te pakken. Blauw-zwart kwam drie keer op voorsprong, maar kon de voorsprong niet vasthouden.

Na nederlagen tegen Atalanta en Bayern München had Club Brugge punten nodig in de Champions League, maar met het bezoek van Barcelona zou dat bijzonder moeilijk worden. Of toch niet? 

De troepen van Hayen begonnen uitstekend met een schotje van Tzolis en na zes minuten was het ook al prijs. Hayen wees hoe Forbs moest lopen en de Portugees voerde perfect uit. Tresoldi had de voorzet maar binnen te trappen. 

Lang kon Club Brugge wel niet genieten van zijn voorsprong, want drie minuten later hing Barça de bordjes alweer gelijk. Fermin Lopez vond de vrijstaande Ferran Torres, net als Tresoldi trapte hij makkelijk binnen. 

Barça schoot na een kwartier wakker, maar na een slechte corner van Yamal counterde Club razendsnel. Tzolis combineerde met Forbs en de Portugees kon alleen op Szczesny afgaan en de 2-1 binnentrappen.

Club trok zich daarna terug en verdedigde telkens met een dubbele dekking, waardoor Barça het moeilijk had om echt kansen te versieren. Koundé trapte op de lat en Torres voorlangs, Club trok zo verrassend met een voorsprong de kleedkamer in. 

Na de rust was het opnieuw al Barça wat de klok sloeg, met Club dat op de counter loerde. Jackers ging na vijf minuten goed plat op een schot van Fermin Lopez, Yamal knalde een afvallende bal in de zestien op de Club-doelman. 

Op het uur was het dan toch prijs. Yamal combineerde met Fermin, en het Spaanse superster omspeelde makkelijke Mechele en legde de gelijkmaker met buitenkant links voorbij Jackers. 

Aangeslagen was Club niet. Ordonez tikte nog over, maar twee minuten na de gelijkmaker van Yamal stond het alweer op voorsprong. Vanaken stuurde Forbs diep, die oog in oog met Szczesny niet miste en de 3-2 binnen trapte. 

Geen stuntzege door owngoal Tzolis

Jackers moest kort daarna een schot van Yamal uit de bovenhoek zweven, twintig minuten voor tijd leek  Club een penalty te krijgen. Forbs werd licht geraakt door Balde, maar door tussenkomst van de VAR werd die beslissing nog teruggedraaid. 

Barça bleef komen een kwartier voor tijd kopte Tzolis ongelukkig een voorzet van Yamal binnen. Club bleef echter loeren, Vermant trapte bij een voorzet naast de bal. Vijf minuten voor tijd haalde Vermant de bal ook uit de voeten van Szczesny en trapte de bal binnen, maar de goal werd afgekeurd. 

Een echt slotoffensief van Barcelona kwam er niet echt en Club hield het gelijkspel vast. Toch een stunt van blauw-zwart, al blijft het wel met het gevoel achter dat er misschien zelfs nog meer in zat. 

Opstellingen

Club Brugge Club Brugge
Jackers Nordin 90' 6.0 -
  • Reddingen: 4
  • Weggebokst: 1
  • Geslaagde plukballen: 1
  • Nauwkeurige lange ballen: 8/29 (27.6%)
Sabbe Kyriani 90' 6.1 -
  • Nauwkeurige passes: 13/17 (76.5%)
  • Succesvolle dribbels: 3/4 (75%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 0/2 (0%)
Ordonez Joel 90' 6.3 -
  • Nauwkeurige passes: 10/13 (76.9%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 0/3 (0%)
Mechele Brandon 90' 6.0 -
  • Nauwkeurige passes: 10/12 (83.3%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 1/4 (25%)
Seys Joaquin 90' 6.1 -
  • Nauwkeurige passes: 18/23 (78.3%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 1/1
  • Succesvolle dribbels: 1/1 (100%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 2/5 (40%)
Onyedika Raphael   84' 6.2 -
  • Nauwkeurige passes: 15/15 (100%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Nauwkeurige lange ballen: 2/2 (100%)
Stankovic Aleksandar 90' 6.2 -
  • Nauwkeurige passes: 15/23 (65.2%)
  • Sleutelpasses: 1
Vanaken Hans A 90' 7.3 -
  • Assists: 1
  • Nauwkeurige passes: 34/45 (75.6%)
  • Sleutelpasses: 4
  • Succesvolle dribbels: 3/3 (100%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 4/9 (44.4%)
Forbs Carlos ⚽ ⚽ A 78' 8.6 -
  • Goals: 2
  • Assists: 1
  • Nauwkeurige passes: 10/11 (90.9%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 2/3
  • Succesvolle dribbels: 0/3 (0%)
Tresoldi Nicolò 78' 7.8 -
  • Goals: 1
  • Nauwkeurige passes: 9/13 (69.2%)
  • Schoten op doel: 1/2
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
Tzolis Christos A 90' 6.8 -
  • Assists: 1
  • Nauwkeurige passes: 16/23 (69.6%)
  • Sleutelpasses: 2
  • Schoten op doel: 2/3
  • Nauwkeurige voorzetten: 0/3 (0%)
Bank
Romero Zaid 0'  
Vetlesen Hugo 3' 5.8  
Sandra Cisse 0'  
Van Den Heuvel Tristan 0'  
Vermant Romeo 12' 6.4 -
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
Nilsson Gustaf 0'  
Siquet Hugo 0'  
Spileers Jorne 0'  
Audoor Lynnt 3' 5.8  
Diakhon Mamadou   12' 6.4 -
  • Schoten op doel: 0/1
De Corte Axl 0'  
Campbell Shandre 0'  
 

Barcelona Barcelona
Szczesny Wojciech 90' 6.1 -
  • Reddingen: 3
  • Weggebokst: 0
  • Geslaagde plukballen: 0
  • Nauwkeurige lange ballen: 2/2 (100%)
Balde Alejandro 90' 6.6 -
  • Nauwkeurige passes: 59/63 (93.7%)
  • Sleutelpasses: 4
  • Succesvolle dribbels: 1/3 (33.3%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 2/2 (100%)
Araújo da Silva Ronald Federico 90' 6.3 -
  • Nauwkeurige passes: 78/87 (89.7%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 3/12 (25%)
Torres Garcia Ferran 58' 7.9 -
  • Goals: 1
  • Nauwkeurige passes: 8/12 (66.7%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 1/2
Yamal Lamine  90' 8.1 -
  • Goals: 1
  • Nauwkeurige passes: 50/62 (80.6%)
  • Sleutelpasses: 4
  • Schoten op doel: 3/5
  • Succesvolle dribbels: 5/11 (45.5%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 0/8 (0%)
  • Balverliezen: 30
Rashford Marcus 83' 6.2 -
  • Nauwkeurige passes: 44/54 (81.5%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 1/5
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/1
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 1/3 (33.3%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 2/2 (100%)
Lopez Fermin A A   90' 7.8 -
  • Assists: 2
  • Nauwkeurige passes: 33/39 (84.6%)
  • Sleutelpasses: 3
  • Schoten op doel: 1/4
  • Schoten op doelkader: 1
Casado Marc 58' 6.7 -
  • Nauwkeurige passes: 61/63 (96.8%)
de Jong Frenkie 90' 6.8 -
  • Nauwkeurige passes: 116/120 (96.7%)
  • Sleutelpasses: 2
  • Nauwkeurige lange ballen: 3/3 (100%)
Koundé Jules   90' 6.2 -
  • Nauwkeurige passes: 65/68 (95.6%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 0/1
  • Schoten op doelkader: 1
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
García Martret Eric 90' 6.4 -
  • Nauwkeurige passes: 100/102 (98%)
  • Schoten op doel: 0/1
  • Schoten op doelkader: 1
  • Nauwkeurige lange ballen: 2/2 (100%)
Bank
Cubarsi Pau 0' 5.9  
  • Nauwkeurige passes: 8/8 (100%)
Lewandowski Robert 32' 6.6 -
  • Schoten op doel: 0/2
Martin Gerard 0' 6.0  
  • Sleutelpasses: 1
  • Nauwkeurige lange ballen: 1/3 (33.3%)
Olmo Daniel 32' 6.6 -
  • Nauwkeurige passes: 20/21 (95.2%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 0/2
  • Succesvolle dribbels: 2/2 (100%)
Bernal Marc 0'  
Fernández Dro 0'  
Bardghji Roony 7' 6.5  
  • Schoten op doel: 0/1
Kochen Diego 0'  
Aller González Eder 0'  
Herbeleef Club Brugge - Barcelona
Vooraf

Champions League

 Speeldag 4
Slavia Praag Slavia Praag 0-3 Arsenal Arsenal
Napoli Napoli 0-0 Eintracht Frankfurt Eintracht Frankfurt
Tottenham Tottenham 4-0 FC Kopenhagen FC Kopenhagen
Juventus Juventus 1-1 Sporting Lissabon Sporting Lissabon
Liverpool FC Liverpool FC 1-0 Real Madrid Real Madrid
PSG PSG 1-2 Bayern München Bayern München
Bodø Glimt Bodø Glimt 0-1 Monaco Monaco
Atlético Madrid Atlético Madrid 3-1 Union SG Union SG
Olympiakos Piraeus Olympiakos Piraeus 1-1 PSV PSV
FK Qarabag FK Qarabag 2-2 Chelsea Chelsea
Pafos FC Pafos FC 1-0 Villarreal Villarreal
Inter Milaan Inter Milaan 2-1 Kairat Almaty Kairat Almaty
Newcastle United Newcastle United 2-0 Athletic de Bilbao Athletic de Bilbao
Ajax Ajax 0-3 Galatasaray Galatasaray
Club Brugge Club Brugge 3-3 Barcelona Barcelona
Manchester City Manchester City 4-1 Borussia Dortmund Borussia Dortmund
Marseille Marseille 0-1 Atalanta Atalanta
SL Benfica SL Benfica 0-1 Bayer Leverkusen Bayer Leverkusen
