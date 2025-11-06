Ondanks de striemende fluitconcerten blaast Lamine Yamal de loftrompet voor Club Brugge: Dit zijn zijn woorden

Club Brugge hield FC Barcelona woensdagavond op een 3-3-gelijkspel. Ook Lamine Yamal had niet verwacht dat de Belgische vice-kampioen hen in de problemen zou brengen.

De aanhang van Club Brugge trakteerde Lamine Yamal enkele keren op een striemend fluitconcert. Het goudhaantje blijft er echter rustig onder.

"Dat is omdat ik een belangrijke speler ben", haalt Yamal de schouders op. "Bij een andere speler zou het niet gebeuren."

We wisten op voorhand dat Club Brugge een goed team is. Maar ik moet zeggen dat het een héél sterk team is - Lamine Yamal

Het Brugse publiek houdt Lamal niet tegen om de loftrompet te spelen voor Club Brugge. "We wisten op voorhand dat het een goed team is. Maar ik moet zeggen dat het een héél sterk team is."





"We kenden hun thuisreputatie", gaat Yamal verder. "Ook het veld was moeilijk om ons spel te spelen. Maar dat mag geen excuus zijn."

Het wordt lastig om te winnen als je drie doelpunten slikt - Lamine Yamal

De superster wil dan ook dat zijn team in de spiegel kijkt. "Het wordt lastig om te winnen als je drie doelpunten slikt. We weten wat we moeten verbeteren."