Pijnlijk: Barcelona-speler loopt gebroken neus op na duel met Vermant

FC Barcelona pakte een punt op bezoek bij Club Brugge, maar verloor mogelijk een speler. In een stevig luchtduel met Romeo Vermant liep Eric Garcia een neusbreuk op, wat slecht nieuws is voor de Catalanen richting de komende weken.

FC Barcelona sleepte woensdagavond een punt uit de brand tegen Club Brugge. De Catalanen kwamen drie keer op achterstand, en eigenlijk een vierde keer al werd de winnende treffer van Romeo Vermant afgekeurd.

Hij viel explosief in, maar dat zal niet iedereen bij Barça leuk hebben gevonden. Na een duel met Vermant kwam Eric Garcia er namelijk niet zonder kleerscheuren uit.

In een luchtduel kreeg Garcia per ongeluk een kopstoot van Vermant, waarna zijn neus begon te bloeden. De verdediger werd tegen het einde van de wedstrijd nog gewisseld.

Na afloop vertelde Garcia voor de camera's van Movistar al dat hij dacht zijn neus gebroken te hebben. AS bevestigde dit slechte nieuws nadien.





De speler ging na de wedstrijd meteen naar een ziekenhuis om onderzocht te worden waar de breuk werd vastgesteld. Barça kan hem met een masker laten spelen, of wachten tot na de interlandbreak om hem wat rust te geven.