Hein Vanhaezebrouck vol lof voor Nicky Hayen én voor de man die hem telkens meer verbaast: "Onvoorstelbaar"

Hein Vanhaezebrouck was onder de indruk van wat Club Brugge woensdagavond presteerde tegen FC Barcelona. In de Champions League hield blauw-zwart de Catalaanse grootmacht op 3-3 na een spectaculaire partij. Daarbij benadrukt hij het belang van het plan van Nicky Hayen.

“De manier waarop de trainer van Club Brugge gewerkt heeft om die hoge defensieve lijn te omzeilen, was knap", zegt hij in Het Nieuwsblad. De analist had het niet alleen over de Brugse aanpak, maar ook over het falen van Barça. “Barcelona had 77 procent balbezit, maar Club had elf doelpogingen, waarvan zes tussen de palen. Dat kan toch niet? Wat Flick doet bij FC Barcelona, is beneden niveau. Een club als FC Barcelona onwaardig.”

Flick is volgens Vanhaezebrouck niet goed bezig

Vanhaezebrouck wees er wel op dat Flick enkele sterkhouders miste. “Over dat middenveld heeft hij gelijk. En hij miste Gavi, Pedri en Raphinha. Dat snap ik allemaal wel. Maar ik heb Barcelona ook onder Pep Guardiola en Luis Enrique regelmatig zien spelen. Dat was ook volgens het DNA, maar toen gaven ze niet zoveel kansen weg. Ik vind het pijnlijk om een ploeg met zoveel talent zo zwak te zien verdedigen.”

De voormalige Gent-coach legde daarna uit waarom hij zoveel lof had voor Hayen. “Dat werd al duidelijk bij het eerste doelpunt. De loopactie van Forbs die eerst lateraal loopt, waardoor het geen buitenspel is, alvorens hij diep vertrekt, was goed gedaan. De assist op Tresoldi was perfect. Die werkte al glijdend goed af.”

Enorme lof voor Vanaken

Toch zag hij ook enkele momenten waarop Club het moeilijk had. “Onmiddellijk daarna viel de 1-1. Dat was niet geweldig gedaan bij Club. Mechele stapte vrij laat uit terwijl hij eigenlijk veel beter centraal was gebleven. Daardoor werd het 2-2 centraal, en toch ging Ordonez ook nog naar de flank waardoor hij Sabbe twee tegen één alleen laat.”





Tot slot had Vanhaezebrouck nog een pluim voor Hans Vanaken. “Onvoorstelbaar hoe die kerel nu ook in die grote matchen bepalend is. We hebben het allemaal over Yamal, en natuurlijk is hij geweldig. Maar Vanaken is ook superbelangrijk in fases die beslissend zijn. Zijn pass voor de derde goal was fenomenaal. Over die verdedigers perfect in de loop van Forbs.”