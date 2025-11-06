Spaanse kranten zijn genadeloos en gaan helemaal los na Club-Barça

Club Brugge speelde 3-3 tegen FC Barcelona, maar eigenlijk redde Barça een punt. De Spaanse pers was hard voor de Catalanen en prees Club om zijn lef en intensiteit.

Club Brugge speelde 3-3 gelijk tegen FC Barcelona op donderdag, al is het Barça dat een punt uit de brand sleepte tegen een geweldig Club. De Spaanse pers was vooral hard voor de Catalanen, die zich defensief heel kwetsbaar toonden.

Mundo Deportivo was streng. "We weten niet of we de veerkracht moeten bejubelen, de drie schoten tegen het doelkader moeten onthouden of dat we genadeloze kritiek moeten leveren op een team dat met verbluffend gemak doelpunten blijft incasseren. Dat door belabberd te verdedigen", klonk het daar volgens Sporza.

Spaanse pers maakt Barça af

"Barça is terug bij af. Club Brugge profiteerde van de zwakke punten in de verdediging van Barcelona, dat is teruggevallen in de oude patronen. Tegenstanders benutten de ruimte achter hun verdediging moeiteloos en creëerden talloze kansen. De uitstekende prestatie van Lamine Yamal, cruciaal voor de eindstand, was het enige lichtpuntje", klinkt het bij Marca.

AS kopt op de sterke prestatie van wonderkind Lamine Yamal. "Dankzij een briljante Lamine is een ramp vermeden." Ook wordt het spel van blauw-zwart geprezen.





"Club Brugge hanteerde een zeer agressieve speelstijl, die deed denken aan Sevilla, dat Barcelona opzijzette met 4-1. Daartegenover zette een zwak Barça veel te weinig om Club terug te dringen."