In Nederland zullen monden openvallen: Carlos Forbs maakt kans op heel prestigieuze prijs na clash met Barça

Club Brugge verbaasde Europa met een 3-3 gelijkspel tegen FC Barcelona. Carlos Forbs stal de show met twee goals en een assist, en is nu zelfs genomineerd voor Champions League Player of the Week.

Club Brugge zorgde voor een ware stunt op woensdag. Blauw-zwart kwam drie keer op voorsprong tegen FC Barcelona, maar speelde uiteindelijk wel 3-3 gelijk.

Romeo Vermant leek nog de beslissende 4-3 te scoren in extremis, maar die werd afgekeurd. De meningen over dit onderwerp liggen nogal ver uit elkaar. Frank Boeckx en Toby Alderweireld waren het in ieder geval niet eens.

Maar dé grote man was Carlos Forbs. De Portugese winger gaf een assist en scoorde twee doelpunten. De Catalaanse verdediging kon niet om met zijn verwoestende snelheid.

Wordt Carlos Forbs CL Player of the Week?

Dat leverde hem een prestigieuze trofee op: Forbs werd UEFA Man of the Match, tegen Barcelona. Dat is al een serieuze prestatie op zich, maar daar blijft het niet bij.





De UEFA heeft nu van hem een kandidaat gemaakt om Champions League Player of the Week te worden. Phil Foden (Manchester City), Victor Osimhen (Galatasaray, ex-Charleroi) en Mikel Merino (Arsenal).

Forbs werd nog niet lang geleden met de grond gelijk gemaakt in Nederland. Hij wordt er als Ajax-flop gezien, maar bewijst nu dat hij nog héél veel in zijn mars heeft. Onze noorderburen zullen verbaasd zijn.