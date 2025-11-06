Werd Club Brugge bestolen tegen Barcelona? Boeckx en Alderweireld denken er totaal anders over

Club Brugge leek in de slotfase te stunten tegen FC Barcelona. Romeo Vermant maakte in blessuretijd de 4-3, maar de VAR floot het doelpunt terug voor een fout op doelman Szczęsny, wat voor grote discussies zorgde achteraf.

Club Brugge heeft woensdagavond gestunt door een punt te pakken tegen FC Barcelona, maar er zat meer in. In extremis scoorde Romeo Vermant de 4-3, maar die werd afgekeurd.

Hij snoepte het leer af van Barça-doelman Szczęsny en legde de bal nadien prima in doel. Maar de VAR stak er een stokje voor en vond dat Vermant een fout beging op de keeper.

Frank Boeckx is het hiermee eens. "Als een keeper licht contact maakt met een spits, wordt die overtreding óók gegeven. Nu is het de omgekeerde situatie. Szczęsny heeft de bal onder controle en Vermant pakt zijn linkervoet mee", zegt de voormalige doelman volgens HLN bij VTM.

Mag Club Brugge zich bestolen voelen?

Het was dus sowieso wel een lichte fout, en de ref had al aangegeven dat het doelpunt telde. De VAR komt tussenbeide bij duidelijke fouten, en dus moeten we ons de vraag stellen of het wel een 'clear and obvious' error was.





"Ik vind dit géén clear error", zei Toby Alderweireld. "Ik vind niet dat de voet van Szczęsny stabiel op de grond staat. De doelman voelt dat het dreigt mis te lopen, waardoor hij zich een beetje laat vallen." Degryse vond het op zijn beurt een correcte beslissing. "Er is contact. Dan vind ik dat je als VAR moet corrigeren."