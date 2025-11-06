Minder punten dan vorig seizoen, maar Club Brugge is wel goed op weg naar de top 24

Het onverwachte punt van Club Brugge thuis tegen Barcelona kan wel eens doorslaggevend worden. Voor blauw-zwart ziet het er goed uit wat het halen van de top 24 betreft.

Met vier punten na vier speeldagen doet Club Brugge het minder goed dan vorig seizoen in de Champions League. Toen had blauw-zwart zes punten na nederlagen tegen Borussia Dortmund en AC Milan en zeges tegen Sturm Graz en Aston Villa.

Ondanks twee punten minder ziet het er voor Club Brugge wel goed uit om opnieuw de top 24 te halen. Vorig seizoen had blauw-zwart elf punten nodig, met een doelsaldo van -4. Al het had slechts drie doelpunten op overschot om in die top 24 te blijven.

Haalt Club Brugge de top 24 in de League Phase van de Champions League?

Volgens statistiekbureau Football Meets Data heeft Club Brugge halfweg de League Phase 70% kans om opnieuw bij de eerste 24 te eindigen. Club zou daarvoor zo'n negen of tien punten nodig hebben, minder dan vorig seizoen dus.

Het is wel de vraag waar Club Brugge die punten zal halen. Met nog wedstrijden tegen Sporting (uit), Arsenal (thuis), Kairat Almaty (uit) en Marseille (thuis) moet Club gemiddeld zo'n anderhalf punt per wedstrijd pakken.





Drie punten in Kazachstan zijn een must, daarnaast moet Club ook punten pakken in Lissabon en thuis tegen Marseille. Stunten zoals tegen Barcelona, daar mag Club niet van uitgaan tegen Arsenal. Maar blauw-zwart heeft aangetoond dat het dat wél kan. En dus ziet het er goed uit voor de top 24.