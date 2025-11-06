Nordin Jackers is helder over owngoal Tzolis, maar onthult ook wat hij achteraf zei tegen Seys

Geen stuntzege voor Club Brugge tegen Barcelona, wel een 3-3 gelijkspel. Doelman Nordin Jackers baalde vooral van het laatste tegendoelpunt.

Een 3-3 gelijkspel had vooraf niemand kunnen voorspellen, maar er heerste toch een gevoel bij Club Brugge dat er meer in zat. Blauw-zwart kwam drie keer op voorsprong tegen Barça, maar slikte ook drie keer een gelijkmaker.

Vooral het derde tegendoelpunt, een afgeweken voorzet van Yamal op het hoofd van Tzolis, deed pijn bij doelman Nordin Jackers. "Jammer dat we op zo'n ongelukkige manier nog een doelpunt slikken."

Al besefte Jackers ook wel dat Club ook had kunnen verliezen, de doelman van Club moest vier keer tussenkomen. "Barcelona heeft meer kansen gehad, dus we mogen zeker ook niet klagen."

Jackers vol lof over Seys

Jackers zag ook van dichtbij hoe Joaquin Seys zich goed staande hield tegen Lamine Yamal, ook al had hij aan één flits genoeg om de 2-2 te scoren. "Ik heb Seys na de wedstrijd meteen proficiat gewenst met zijn wedstrijd tegen Yamal."





"Joaquin was top en speelde een heel sterke wedstrijd. Grote klasse wat hij getoond heeft tegen een van de beste spelers ter wereld. Dit zal hem moed geven voor de komende duels." Anderlecht is alvast gewaarschuwd.